Z Łodzi na Sycylię i do Forli

Już od 2 lipca z Portu Lotniczego Łódź można będzie polecieć do Palermo oraz Trapani na Sycylii, a także do Forlii koło Bolonii.

Połączenia z Łodzi obsłuży linia lotnicza Lumiwings.

Loty z Portu Lotniczego Łódź do Włoch będą odbywać się we wtorki i piątki.

- To duża przyjemność ogłosić nowe, kolejne połączenie do Włoch i kolejne na słoneczną włoską wyspę Sycylię. Ta wyspa ma bardzo wiele do zaoferowania, oprócz wspaniałych zabytków, oferuje piękne plaże i niezwykłą przyrodę – powiedziała Joanna Skrzydlewska, wiceprezydent Łodzi.

- Nowością jest kierunek Palermo, który właśnie dziś ogłaszamy. Do Palermo można będzie polecieć w każdy piątek. Podróż będzie trwała ok. 4 godzin. Samolot będzie miał międzylądowanie w Forli. Tam wysiądą pasażerowie, którzy będą chcieli zwiedzać północno-środkowe Włochy. Turyści wybierający się na Sycylię polecą dalej i już wieczorem będą mogli zacząć wakacje w Palermo. To miasto atrakcyjne, ciekawe, autentyczne, miasto dla tych, którzy nie cierpią nudy. Łodzianom na pewno spodoba się tam wszechobecny street art, atrakcje historyczne, znakomita sycylijska kuchnia i piękne plaże zachodniej części wyspy. Korzystajcie państwo z naszej oferty – zachęca Anna Midera, prezes Portu Lotniczego Łódź.