W lutym Kiwi.com nawiązała współpracę z regionalnym portem lotniczym w Ostrawie, zapewniając pasażerom z regionu morawsko-śląskiego swobodne połączenia lotnicze z lotniskami na całym świecie.

Od teraz pasażerowie podróżujący z Ostrawy mogą dotrzeć w dowolne miejsce krótkiego, średniego lub dalekiego zasięgu z jedną lub dwiema przesiadkami po drodze.

To świetna wiadomość dla podróżujących z Polski do Czech i vice versa, tym bardziej, że w Ostrawie mieszka na stałe wielu rodaków.

Dodatkowo, otwarcie się portu lotniczego w Ostrawie ułatwi prowadzenie interesów przez firmy i przedsiębiorców z Czech i Polski.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu na trasie Warszawa-Ostrawa, odbywającemu się 5 razy w tygodniu, mogą szybko i sprawnie dotrzeć na miejsce.

Obecnie ceny lotów do Ostrawy zaczynają się od 129 zł.

Wszystko za sprawą widżetu Kiwi.com, dostępnego na stronie internetowej Ostrava Airport, który zapewnia podróżnym nieograniczoną liczbę miejsc dostępnych z portu w Ostrawie. Algorytm Kiwi.com umożliwia samodzielną przesiadkę, dzięki czemu podróżujący z niewielkiego, choć regionalnie niezwykle istotnego portu lotniczego w Ostrawie, mogą łatwo dotrzeć w dowolne miejsce na mapie świata.

Korzystając z połączenia Ostrawy z Warszawą (loty odbywają się pięć razy w tygodniu), dzięki współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, pasażerowie otrzymali szeroki wybór tras. Podróżni mogą dotrzeć z Ostrawy w dowolne miejsce krótkiego, średniego lub dalekiego zasięgu z jedną lub dwiema przesiadkami po drodze, czy to w Lizbonie, Toronto czy na Sri Lance. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla Polaków podróżujących do Czech w celach turystycznych, jak i w interesach, a także tych na stałe mieszkających w Ostrawie i regionie morawsko-śląskim.

Obsługując ponad 95 proc. globalnej oferty lotów, zapewniamy, że lotnisko w Ostrawie jest naprawdę połączone ze światem. Pasażerowie mogą szybko dotrzeć do lokalnego lotniska w Ostrawie, a następnie uzyskać dostęp do dowolnego miejsca na świecie za pomocą jednej prostej rezerwacji - mówi Golan Shaked, dyrektor handlowy w Kiwi.com.

Ostrawa to trzecie co do wielkości miasto w Czechach, dawna potęga przemysłowa, która sprytnie przekształciła się w centrum sztuki, sportu, życia nocnego i kultury. Położona tuż przy granicy z Polską jest kierunkiem chętnie wybieranym przez rodaków na weekendowe wypady. Wielu Polaków odwiedza Ostrawę w interesach, a gros na stałe mieszka w Czechach. Już teraz warto pomyśleć o zakupie biletu lotniczego na nieubłaganie zbliżający się długi weekend w maju i czerwcu. Tym bardziej, że ceny są bardzo zachęcające. Na Kiwi.com bilet do Ostrawy można kupić za 129 zł.

W Ostrawie warto zobaczyć Vitkovice - to obszar, który w latach 1828-1998 był jednym z największych kompleksów przemysłowych w kraju, z wydobyciem węgla i produkcją stali na ogromną skalę. Dziś cały kompleks został przekształcony w centrum edukacyjne, społeczne i artystyczne, zachowując przy tym zabudowę przemysłową i architekturę, z których słynął przez tyle lat. Przykłady obejmują wielofunkcyjną Gong Hall, dawny zbiornik gazu, który obecnie jest miejscem koncertów; Wielki Świat Techniki, interaktywne centrum nauki i techniki; dzielnica kulturalna Hlubina, gdzie można zobaczyć zespoły, artystów, filmowców, rzeźbiarzy, fotografów i nie tylko; i Landek Park, dokąd jedziemy dalej.

Scena kulturalna Ostrawy rozwinęła się w ciągu ostatnich 20 lat i obecnie jest jednym z najlepszych miejsc w Czechach dla miłośników sztuki, filmu i muzyki. Festiwale muzyczne, takie jak Beats for Love czy Colours of Ostrava, odbywają się w Vítkovicach i są jednymi z największych w kraju. Co roku gwiazdy formatu The Cure, The Killers, Florence + the Machine, N.E.R.D., Imagine Dragons przyciągają tysiące turystów z całego świata.

Bardziej stałym elementem jest Dom Sztuki, kolekcja ponad 20 000 dzieł sztuki, mieszcząca się we wspaniałym, funkcjonalistycznym budynku z czerwonej cegły na Jurečkovej, niedaleko zamku. Jakość wystawianych prac jest znakomita, co oznacza, że plasuje się jako jedna z pięciu najlepszych instytucji w kraju, ze stałymi i czasowymi wystawami, od fotografii po rzeźbę, malarstwo klasyczne, grafikę i inne

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl