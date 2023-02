Zapowiadaliśmy uruchomienie włoskiego kierunku i dziś mam przyjemność ogłosić, że Wizz Air będzie operować na nowej trasie ze stolicy Podkarpacia do Rzymu. To oznacza kontynuację naszej dobrej współpracy z węgierskim przewoźnikiem. Będzie to połączenie całoroczne, z dogodnym rozkładem zarówno dla pasażerów wyjeżdżających na wakacje, jak i udających się na krótkie wypady urlopowe – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.