Hotel Admiralspalast w Zabrzu zostanie wyremontowany. Miasto ogłosiło już przetarg na realizację.

Hotel Admiralspalast w Zabrzu został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Zabrze ogłosiło przetarg na remont hotelu.

Oferty można składać do 12 kwietnia.

Admiralspalast w Zabrzu to hotel z 1927 roku, usytuowany przy ul. Wolności 305. Hotel Admiralspalast jest jedną z przedwojennych wizytówek Zabrza. Hotel został zaprojektowany przez berlińskich architektów Richarda Bielenberga i Josefa Mosera, jego bryła nawiązuje do amerykańskich wysokościowców, określanych mianem szkoły chicagowskiej. Powstał w stylu modernistycznym z elementami sztuki art deco. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Hotel kupiło w styczniu 2022 r. za kwotę 3,5 mln zł miasto Zabrze. Obiekt ma przejść gruntowny remont według projektu znanego w Polsce architekta i urbanisty Tomasza Koniora, który zajmował się między innymi modernizacją i przebudową Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Jak informuje portal MiastoZabrze.pl, zabytkowy hotel przy ul. Wolności 305 ma zostać gruntownie wyremontowany. Miasto ogłosiło 7 marca przetarg na realizację inwestycji. "To kolejny krok w kierunku oddania tego wyjątkowego miejsca mieszkańcom, warto podejmować trudne wyzwania, żeby konsekwentnie dążyć do celu." – komentuje w mediach społecznościowych Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Oferty można składać do 12 kwietnia.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez Biuro Architektoniczne „Konior Studio” kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Admiralspalast, wraz z uzyskaniem wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac projektowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw opinii i decyzji – w tym: min. konserwatorskich oraz zezwalających na realizację inwestycji; pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją robót budowlanych, dostaw i usług a następnie uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zezwoleń na użytkowanie obiektu.

