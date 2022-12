Już za 18 miesięcy Opole zyska nowy butikowy hotel. Tomasz Kunstler i KBK Private EQUITY rewitalizują XIX-wieczny pałac Carla Johanna Leysera na miarę czterech gwiazdek.

Historia pałacu przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu sięga pierwszego dwudziestolecia XIX wieku.

Autorem i budowniczym pałacu był wrocławski architekt Carl Johann Leyser, uczeń słynnego niemieckiego architekta doby klasycyzmu Carla Gottharda Langhansa, autora m.in. Bramy Brandenburskiej w Berlinie.

Budowa tego rodzaju obiektów w mniejszych miastach przyczyniała się znacznie do podniesienia ich prestiżu oraz wytyczała nierzadko nowe kierunki rozwoju urbanistycznego.

Prezes zarządu funduszu inwestycyjnego KBK Private Equity i właściciel hotelu Aspen Prime w Górach Opawskich chce przywrócić życie jednej z najbardziej rozpoznawalnych kamienic w centrum Opola.

To perła w koronie opolskich zabytków, w której chcemy przywrócić pierwotne funkcje – zapewnia Tomasz Kunstler.

– Niegdyś działał tam hotel i znana wszystkim Opolanom restauracja „Secesyjna”. Z biegiem czasu zastąpił ją bank - dodaje.

Cztery gwiazdki dla biznesu w Opolu

Dzięki KBK Private Equity w zabytkowej kamienicy znów będzie działał butikowy hotel i luksusowa restauracja.

– Planujemy obiekt miejski o przeznaczeniu biznesowym na 50 miejsc noclegowych. Oprócz 22 pokoi, oferta obejmie sale konferencyjne, restaurację z salą bankietową i SPA – wszystko w stylu secesyjnym – zapowiada Tomasz Kunstler i zapewnia, że obiekt powinien ruszyć za ok. 18 miesięcy. Zastrzega jednak, że finalny czas realizacji prac zależy od zgodności z procedurami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i prawomocnych decyzji administracyjnych.

Hotel z historią

Budynek przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu powstał w przedziale czasowym pomiędzy 1811 i 1826 rokiem - data zakończenia budowy nie jest dokładnie znana. Obiekt był zbudowany jako charakterystyczny wówczas pałac rezydencjalny o charakterze miejskim.

Choć budynek posiadał regularny plan wytyczony na planie prostokąta, to najbardziej wartościową elewacją, która praktycznie w swoim oryginalnym wystroju zachowała się do dziś, jest elewacja uliczna, po części także południowa. Pozostałe fasady, mimo, że skomponowane regularnie i adekwatnie do wewnętrznego układu funkcjonalnego, nie posiadały wartościowych elementów detalu i wystroju, poza opaskami okien i gzymsami.

Budowa tego rodzaju obiektów w mniejszych miastach przyczyniała się znacznie do podniesienia ich prestiżu oraz wytyczała nierzadko nowe kierunki rozwoju urbanistycznego. Pamiętać trzeba, że na początek XIX stulecia datuje się powstanie świadomej działalności z zakresu planowania rozwoju miast, która dała asumpt dla powstania obecnie znanej nauki budowy miast – urbanistyki.

