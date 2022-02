Zaglądamy do wnętrz hotelu Mercure Katowice Centrum

Naturalna, zielona fasada budynku to zarówno wizytówka hotelu jak i zapowiedź proponowanych proekologicznych rozwiązań projektowych na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Hotel Mercure Katowice Centrum jest inwestycją przygotowaną według koncepcji green & clean, spełniającą najwyższe wymogi zrównoważonego budownictwa.

Stanowi też swego rodzaju symbol zmiany kierunku działalności miasta z przemysłowego na ekologiczny.

Projekt budynku wykonała pracownia AiR Jurkowscy Architekci, a oficjalne otwarcie hotelu nastąpiło w październiku 2021 r.

Zastosowanie zaawansowanego systemu monitoringu zarządzania wodą i energią to dowód na przemyślany w każdym detalu projekt w duchu zrównoważonego budownictwa. Pozyskiwanie energii z wentylatorów wyciągowych kuchni oraz ergometrów w siłowni to odważny krok w kierunku świadomego i odpowiedzialnego projektowania. Windy wyposażone w system odzyskiwania energii i stacje ładowania pojazdów usytuowane w garażu podziemnym i przed hotelem tworzą atmosferę komfortu ekologicznego zarówno po stronie projektantów i inwestorów, jak i gości. Czterogwiazdkowy hotel sieci Accor oferuje zatem szeroko pojętą wygodę zakwaterowania. Jego 268 pokoi rozmieszczonych na 8 piętrach wyposażono w meble wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Front baru w lobby uzyskano na bazie zużytych szklanych butelek. Wykorzystanie elementów pofabrycznych, to także podkreślenie dawnego przemysłowego charakteru miasta.

Poszanowanie otoczenia

Odpowiedzialność w projektowaniu to również wnikliwa obserwacja zastanego otoczenia i wypracowanie możliwości korespondencji z nim. Roślinny rysunek naścienny znajdujący się w lobby hotelu przy głównych windach jest nawiązaniem do olbrzymiego muralu na ścianie siedziby Urzędu Miasta sąsiadującego z hotelem. Budynek Mercure Katowice Centrum zasłonił malowidło, jednak inwestor UBM Development AG postanowił to „zrekompensować” i niejako przenieść obraz do wnętrza hotelu. Poprosił o to jego autorkę, streetartową artystkę Monę Tusz, która nie odwzorowała całkowicie muralu, a jedynie nawiązała do jego florystycznego klimatu.

