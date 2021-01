Zaglądamy do wnętrz Hotelu Morski Widok

Wnętrza Hotelu Morski Widok znajdującego się w Krynicy Morskiej to projekt w całości zrealizowany przez Trust Us. Założeniem projektu było stworzenie wnętrz, które łączyłyby w sobie funkcjonalność i nowoczesność, a jednocześnie nawiązywały do morskiego charakteru okolic Krynicy Morskiej.

Realizacja przez spółkę Trust US oznacza, że w jej rękach spoczywała kompleksowa realizacja, która obejmowała wspólne opracowanie koncepcji wnętrz hotelu, ale również przygotowanie prototypowego pokoju wzorcowego, następnie produkcję mebli oraz ich montaż w gotowym obiekcie. Dodatkowo grupa Trust Us zajęła się doradztwem w zakresie doboru dekoracji okiennych, ich kolorystyki i sposobu marszczenia. Spółka, w ramach współpracy z firmą Pofawe, która dysponuje własną szwalnią, wyprodukowała również elementy wyposażenia pokojów – poduszki, pościele i narzuty. Co warte podkreślenia, cały proces ukończono po trzech miesiącach od momentu podpisania umowy.

- Projekt został zrealizowany przy ścisłej współpracy z inwestorem, zgodnie z jego wymogami i co najważniejsze – w ramach założonego budżetu – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu grupy Trust Us. - Hotel Morski Widok znajduje się w bardzo ciekawym miejscu – na wydmach, w pierwszej linii zabudowy brzegowej i znakomicie uzupełnia architektoniczny krajobraz Krynicy Morskiej. Wnętrza obiektu musiały więc nawiązywać do okolicznych krajobrazów, nie tracąc przy tym na swojej funkcjonalności – dodaje.

Kompleksowe wykończenie wnętrz w tak krótkim czasie możliwe było dzięki współpracy spółek konsorcjum wyposażeniowego wchodzącego w skład grupy Trust Us – Ajram oraz Pofawe, które zajęły się produkcją i dostawą mebli w modnym kolorze dębiny oraz wykonaniem dekoracji okiennych, tekstyliów, jak i tapicerowaniem mebli z włoskiej kolekcji importowanych materiałów. Ciekawym elementem regularnie pojawiającym się we wnętrzach jest również ratan.

Spółka Trust Us zajęła się również doradztwem biznesowym, a ramach której analizowała takie obszary jak ilościowa analiza funkcjonalności obiektu w kontekście niezbędnych krzeseł i stolików w pokojach i przestrzeniach wspólnych tak, aby zoptymalizować ich wykorzystanie.

- Największym wyzwaniem projektu było sprostanie wymaganiom jednego z największych producentów mebli w kraju – firmie Meble Wójcik, która jest właścicielem hotelu. Cieszymy się, że niekwestionowany autorytet w branży meblarskiej powierzył wyposażenie wnętrz całości obiektu właśnie nam – podsumowuje Daniel Ochońko.