Zagraniczne wakacje w rozchodzą się jak świeże bułeczki

Popularność Turcji i Grecji nie dziwi, bo to kraje, które jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego zapowiadały, że zrobią wszystko, by turyści mogli bezpiecznie spędzić tam wakacje. Fot. unsplash.com. ( Malhar Garud)









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 29 lip 2021 16:12

Urlop można spędzić w niemal wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego. Do oferty wróciły ulubione kierunki wakacyjne Polaków. Popularność Turcji i Grecji nie dziwi, bo to kraje, które jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego zapowiadały, że zrobią wszystko, by turyści mogli bezpiecznie spędzić tam wakacje.