Zainteresowanie jesiennym wyjazdami niemal dwukrotnie wyższe niż przed rokiem

Bon nie tylko na lato

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tej pory Polacy aktywowali już ponad milion bonów turystycznych, a łączna kwota płatności zrealizowanych za ich pośrednictwem przekroczyła 213 mln zł. Z kolei serwis Nocowanie.pl wskazuje, że zainteresowanie jesiennymi wyjazdami jest w tym roku o 191 proc. wyższe niż rok temu. Pomimo wyjątkowej sytuacji w branży turystycznej, nie rezygnujemy więc z planów wyjazdowych, a coraz więcej z nas planuje już wakacje zimowe – szczególnie w przypadku kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży. Dodatkową zachętą jest możliwość skorzystania z bonów turystycznych, ważnych aż do marca 2022 roku. Co więcej, jak zauważa Mirosław Sikorski, prezes zarządu Almatur, bonem turystycznym można zapłacić za ferie i zimowiska dla dzieci w kraju. Specjalne oferty w połączeniu z bonem turystycznym to szansa na wypoczynek w korzystnej cenie.

- Początek października to moment, gdy wiele osób zastanawia się nad wyborem oferty wyjazdów zimowych szczególnie dla dzieci i młodzieży. W tym roku za obozy i zimowiska realizowane przez Almatur można zapłacić bonami turystycznymi, realizując całą wartość bonu w naszym biurze, uczestnik otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 50 zł, To dobra szansa na spędzenie ferii w kraju i lepsze poznanie lokalnych atrakcji turystycznych - mówi Mirosław Sikorski, prezes zarządu Almatur.

Bezpieczny wyjazd



Sytuacja na całym świecie w tym roku sprawiła, że ochrona zdrowia i bezpieczeństwo stały się priorytetem, zwłaszcza w trakcie podróży. Dlatego poszukując oferty, warto zwracać uwagę na gwarancje i zapewnienia w zakresie procedur i reżimu sanitarnego. Dobrze jest także sprawdzić, czy wybrany przez nas operator zapewnia ubezpieczenie w przypadku wystąpienia objawów choroby oraz jak wygląda procedura rezygnacji z rezerwacji w razie potrzeby. Dzięki dbałości o takie szczegóły, zwłaszcza w okresie zimowym, każdy rodzic bez obaw o zdrowie swoich pociech, będzie mógł zapewnić im bezpieczny i spokojny wyjazd.



- Sezon wakacyjny był bez wątpienia dużym sprawdzianem dla całej branży turystycznej. W tym roku klienci w szczególnym stopniu zwracali uwagę na kwestie bezpieczeństwa i działania, jakie podejmują biura by zminimalizować ryzyko zachorowania. Duża część osób dopytywała także o warunki rezygnacji z zakupionej oferty, do ostatnich chwil rozważając decyzję o podróży. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że klienci zaufali naszemu doświadczeniu a nam udało się zrealizować wyjazdy tak, by dzięki zachowaniu wszystkich wymagań epidemiologicznych nie odnotować żadnego przypadku COVID-19 - uważa Mirosław Sikorski.