Zakopane czy Livigno? TOP 10 kurortów narciarskich w Polsce i za granicą

Ferie zimowe Polaków w wyszukiwarce Google i na eSky.pl

Tegoroczny sezon zimowy trwa w najlepsze, a Polacy coraz chętniej spędzają ferie na stokach narciarskich.

Z analizy trendów w wyszukiwarce, przygotowanej przez Google, wynika, że pomimo wciąż panującej pandemii, wiele osób postanowiło nie rezygnować z tegorocznych wyjazdów, także w trakcie świątecznej przerwy lub ferii zimowych. Listy topowych polskich miast wyszukiwanych zimą przez turystów, a także krajów i stoków zagranicznych, pokazują jakie miejsca użytkownicy najczęściej sprawdzają w tym sezonie. Zebrane dane pochodzą z okresu od 12 listopada 2021 roku do 12 stycznia 2022 roku i dotyczą najczęściej wyszukiwanych haseł związanych z nartami i feriami zimowymi.

Zakopane na topie

Najczęściej wyszukiwaną przez Polaków miejscowością wśród polskich kurortów zimowych w tym sezonie było Zakopane, a na podium znalazły się również Karpacz (2. miejsce) i Szklarska Poręba (3. miejsce). Wśród najbardziej popularnych haseł pojawiły się także Białka Tatrzańska oraz Krynica-Zdrój. Zestawienie dziesięciu najpopularniejszych polskich miejscowości zimą zamykają Szczyrk i Wisła.

Włoskie Val di Sole czy słowacki Chopok?

W tym roku, według danych Google, nastąpił także wzrost zainteresowania Polaków destynacjami zagranicznymi w porównaniu z rokiem poprzednim. Wśród najczęściej wyszukiwanych kierunków narciarskich wygrywa włoska Val di Sole, a zaraz za nią uplasował się słowacki ośrodek Chopok/ Jasna. Trzecie miejsce to ponownie Włochy i tym razem Livigno. Polacy interesowali się też wyjazdem na narty do Francji - tutaj powodzeniem cieszył się francuski ośrodek Les Trois Vallées. Rzadziej wyszukiwanymi hasłami (ale nadal w top 10) były stoki: Tatranská Lomnica (Słowacja), Zell am See (Austria), Bukovel (Ukraina) oraz Janske Lazne (Czechy).