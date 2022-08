Zakopiańska Daglezja zmieni się w ekologiczny hotel Górski Diament

Hotel Daglezja został wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku. W tamtych czasach był przykładem luksusu. Swego czasu swój ośrodek wypoczynkowy miał w tym obiekcie bank PKO BP. W okresie PRL-u budynek należał jednak do firmy Zremb zajmującej się techniką budowlaną.

31 stycznia 2012 roku kultowy hotel przejęła nowa spółka - Qualia Development. Zarządcy zdecydowali, że z biznesowego punktu widzenia istnienie w centrum Zakopanego małego hotelu z 32 pokojami nie będzie opłacalne. Obiekt miał być zburzony, a na jego miejscu miał stanąć nowy hotel. Jednak w 2016 roku hotel ponownie został wystawiony na sprzedaż. Ostatecznie trafił w ręce zakopiańskich biznesmenów.

Gruntowy remont

Budynek po hotelu Daglezja przy ul. Piłsudskiego przechodzi właśnie gruntowy remont. Hotel ma zyskać zupełnie nowe, luksusowe i ekologiczne wyposażenie. Nowym inwestorem jest Księstwo Góralskie z Zakopanego, z Wojciechem Krzyściakiem na czele, który zapowiada stworzenie z Daglezji Mountain Diamond Zakopane, czyli Górskiego Diamentu.

Hotel Górski Diament w Zakopanem. fot. mat. inwestora

- Nazwa zmieni się z Daglezji na Górski Diament. Odkryłem w górach wzór, z którego została inspirowana ta szkoła. Mam na to dokument i jest to diament znaleziony w górach. Będzie to odbicie lustrzane ścian Giewontu i wzorów, które tam istnieją. Na podstawie tego powstaje cały wystrój hotelu, w związku z tym jest może być tylko jedna nazwa – Górski Diament – tłumaczy Wojciech Krzyściak z Księstwa Góralskiego, właściciel, pomysłodawca i wykonawca projektu hotelu.

Hotel Górski Diament będzie posiadał dla swoich gości 50 pokoi. Kubatura budynku to 9 tys. m3, w tym 6 tys. m3 powierzchni użytkowej. - Stąd mniejsza ilość apartamentów, abyśmy dali powierzchnię luksusową z możliwością skorzystania z normalności, bez przymusu korzystania z wyposażenia działającego na dotyk. U nas kran z wodą będzie można odkręcić po prostu kurkiem – podkreśla Wojciech Krzyściak.

Bogata oferta SPA

Hotel będzie posiadał bogatą ofertę SPA. - W każdym pokoju na stronę południową będą montowane jacuzzi. W hotelu funkcjonować też będzie też klinika, wszystko to, co Zakopane miało w okresie przedwojennym, gdy było uzdrowiskiem. Obiekt zyska uzdrowiskowy charakter, czyli na miejscu, całodobowo będzie obecny lekarz, będzie sala zabiegowa, szeroka oferta zabiegów odnowy biologicznej, SPA, ale żeby zrealizować taki projekt potrzeba trochę czasu, ale na marzec 2023 roku wszystko zostanie z grubsza zrobione - wyjaśnia właściciel.

Hotel Górski Diament w Zakopanem. fot. mat. inwestora

Hotel ma być inkubatorem jeżeli chodzi o wentylację. Będzie miał zabezpieczenia na okres kiedy w Zakopanem jest duży ruch turystyczny, jak w święta grudniowe, czy skoki narciarskie. System wentylacji będzie izolował obiekt od zewnętrznych warunków będąc jednocześnie zasilanym własnym źródłem tlenu.

Basen wyposażony będzie w najnowocześniejszy system filtracji, opierający się o najnowsze technologie, sól morską. - Nie będziemy używać żadnej chemii. W środku mamy ekologiczne drewno malowane kitem pszczelim – mówi Wojciech Krzyściak. - W obecnych czasach sam hotel nie wystarczy. On musi mieć swoje IQ. Powinien posiadać użytkowość opartą o jakąś logikę, zdrową żywność i opiekę medyczną tak, aby to wszystko funkcjonowało. To nie hotel „sztuka dla sztuki”, ale hotel „z wnętrzem”. Goście naszego hotelu będą zdrowo żywieni. Artykuły spożywcze zostaną sprowadzane z Sardynii, goście zostaną częstowani owocami niepastewnymi, bez GMO. Wszystko w oparciu o zdrową żywność i to ważne - cofamy czas, stajemy się młodsi i zdrowsi - przekonuje inwestor.