Od czerwca trwa weekendowe oblężenie Zakrzówka. Krakowianie dyskutują jak sprawić, by do 3 września łatwiej korzystać z darmowego kąpieliska. Dzieci bez kolejki? Wstęp z Kartą Krakowską? Polskie Malediwy ściągają tłumy chętnych. Nie tylko z Krakowa.

Czerwcowy weekend otwarcia na Zakrzówku to był frekwencyjny rekord.

Nowe kąpielisko w Krakowie zbudowane kosztem 44 mln zł. to hit wakacji 2023 r.

Miejsce w mig zyskało sobie sławę Polskich Malediwów i krakowskiej Dalmacji.

W weekendy tłum nad kąpieliskiem jest tak duży, że mieszkańcy Krakowa zastanawiają się, jak powinna być udostępniana ta atrakcja.

Pojawiła się sugestia od mieszkańców, że z kąpieliska łatwiej byłoby korzystać, gdyby działał internetowy system rejestracji chętnych na wejście.

Na razie nad basenami ma się pojawić nowym maszt, na który wciągana będzie flaga, kolorem sygnalizująca internautom, czy na kąpielisku są dostępne miejsca.

Bezpłatna strefa basenów na Zakrzówku jest czynna od wtorku do niedzieli, w godz. 10:00-18:00.

Do wejścia uprawnia żółta opaska, którą podobnie jak na basenie - należy zwrócić wychodząc z kąpieliska.

My tego miejsca będziemy się uczyć, ono będzie ewoluowało. To mieszkańcy wyznaczą prawdziwy Zakrzówek – na otwarciu kąpieliska powiedział dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. Politechniki Krakowskiej.

Tłum nad kąpieliskiem nie maleje.

Zainteresowanie jest tak duże, że mieszkańcy Krakowa w internecie debatują, jak udostępniać tę atrakcję, aby każdy miał szansę popływać.

Nowe, krakowskie kąpielisko Zakrzówek można sobie obejrzeć online - kamery pokazują to miejsce na żywo.

Z powodu niezwykłego koloru wody - turkusowej na tle białych, wapiennych skał - miejsce zyskało sobie sławę Polskich Malediwów. Ludzie robią sobie tu zdjęcia i podpisują, że tak się spędza letni czas w Dalmacji.

Policja i Straż Miejska pilnują porządku właściwie bez przerwy, bo miejsce to gromadzi dziś tysiące.

Park Zakrzówek w Krakowie jest dostępny dla spacerujących przez całą dobę. Teren kąpieliska wraz z pomostami spacerowymi czynny jest w godz. 8:00 do 22:00.

Pływanie jest możliwe w godzinach od 10:00 do 18:00, w pięciu różnych basenach, rozlokowanych między pomostami do opalania. Można to robić tylko przy ratownikach, którzy pracują tu od wtorku do niedzieli.

Na kąpielisku znajduje się pięć różnych basenów:

dwa baseny dla osób umiejących pływać, o głębokości wody 3m. 50 cm,

o głębokości wody 80 cm,

o głębokości wody 40 cm z brodzikiem dla dzieci,

o głębokości wody 1 m. 20 cm,

W poniedziałek kąpielisko jest nieczynne, bo w ten dzień prowadzone są prace konserwacyjne i serwisowe.

Co prawda pływać można w całym zalewie po dawnej kopalni wapienia, ale to wyzwanie dla zaawansowanych. Średnia głębokość zbiornika to ok. 20 m., woda jest tu zimna od skał, można się też natknąć na silny prąd.

W czasie trwającej fali upałów dyskusja o tym, jak najlepiej wykorzystać baseny na Zakrzówku jest szczególnie ożywiona, bo nowe kąpielisko przeżywa prawdziwe oblężenie.

Silny głos jest taki, że skoro Zakrzówek powstał z podatków płaconych przez mieszkańców, to wejście na kąpielisko w wakacyjne weekendy powinno być dostępne przede wszystkim właśnie dla mieszkańców. Tych można by weryfikować poprzez okazanie Karty Krakowskiej.

Po ostatnim weekendzie w sieci pojawił się także apel do prezydenta miasta, by dzieci do piątego lub szóstego roku życia - wraz ze swoimi rodzicami - mogły wchodzić poza kolejnością.

Argumentem za tym rozwiązaniem ma być fakt, że otwarta niedawno część kąpieliska jest przygotowana dla najmłodszych. Jednak w tej koncepcji kontrowersje budzi zarówno wiek dziecka, które miałoby być wpuszczane na takiej zasadzie, jak i fakt, że w tym przypadku co najmniej dwoje dorosłych wchodzi na kąpielisko Zakrzówek bez kolejki, tylko dzięki towarzystwu dziecka.

Bezsporny jest także fakt, że takie rozwiązanie utrudniłoby - a może nawet i zamknęło - możliwość weekendowego wejścia na Zakrzówek osobom bezdzietnym i seniorom.

A ponieważ do terenów publicznych każdy ma prawo mieć dostęp, toteż pomysł preferowania rodzin z dziećmi na kąpielisku w takiej formie nie przejdzie.

W weekendy ludzi na Zakrzówku jest tak dużo, że aż nowe konstrukcje basenów naporu nie wytrzymały - jeden z nich wymagał reparacji. W trosce o bezpieczeństwo plażowiczów wprowadzono więc limit wejść.

Obecnie na Zakrzówku jednocześnie pływa - odliczone skrzętnie na bramkach - tysiąc osób. Każda osoba się liczy - nieważne: dorosły to czy małe dziecko.

Każdy plażowicz na Zakrzówku musi mieć na ręce żółtą, numerowaną opaskę.

Kąpielisko robi wrażenie, ale nad turkusową wodą w otoczeniu białych skał trudno spędzić wakacyjny czas komfortowo.

Na terenie basenów przewidziano 6 toalet i 8 przebieralni dla tysiąca wpuszczanych osób osób.

Ścieżki wokół wejścia do strefy basenów wysypane są drobnymi kamyczkami. Ładnie nawiązują do wapienia dawnego kamieniołomu, ale trudno jest się tu poruszać z wózkiem, ciężko też po tym podłożu przejechać rowerem.

Mimo tych niedogodności, kto chce z Krakowa przywieźć sobie zdjęcia jak z Dalmacji, ten w długiej kolejce do wejścia spędzi na upale dobrych kilka godzin.

Czy można wejść na Zakrzówek?

Pierwsi chętni do wejścia przychodzą tu na ponad dwie godziny przed otwarciem. W weekendy wolne miejsca na kąpielisku kończą się zaraz po 9 rano. Kto na Zakrzówek dotrze później, ten musi czekać do momentu, aż ktoś inny zwolni mu miejsce, wychodząc z kąpieliska. Przed południem to niemal niemożliwe.

W ciągu dnia miejsca na basenach się zwalniają. Ale w weekend zdarza się, że opasek do oznakowania wchodzących brak. Zatem chętni nadal czekają, tyle, że tym razem na to, aż krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej dowiezie nowe oznaczenia. Weekendowy ruch na Zakrzówku wciąż bywa niedoszacowany.

Było dziko i pięknie, jest tłumnie ale bezpiecznie

Krakowianie znają Zakrzówek od zawsze. W to miejsce na Skałkach Twardowskiego latem wielu przychodziło się tu kąpać, a śmiałkowie nawet skakali na główkę z wysokich skał.

Groźnie mogło być tu wodzie, bo można było trafić na bardzo silny prąd. Także i na spacerach i piknikach pod gwiazdami bywało niebezpiecznie. Wapienne skały szybko podlegają erozji, stają się kruche i każdego lata nad Zakrzówkiem wiele było nagłych osunięć.

Zdarzało się, że skały spadały wraz z tymi, którzy turkus wody podziwiali z dalszej odległości, z kocyka.

