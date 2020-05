Zamiast aparthotelu stanie największy AC Marriott w Europie

Gmach mieści się przy al. 3 Maja, w sąsiedztwie parku Jordana i Błoń.

"To największy obiekt tej sieci w Europie. Do dyspozycji gości przeznaczonych zostanie 300 pokoi, basen wraz ze strefą SPA, sale konferencyjne, miejsca do wspólnej pracy oraz sklep i biblioteka" - czytamy w informacji prasowej. Przedstawiciele inwestora podkreślają, że zależy im, by obiekt był "wyrafinowany, elegancki, ale pozbawiony zbędnego przepychu, utrzymany w duchu luksusowego minimalizmu". Inwestorem jest spółka z Grupy Portfel Inwestycyjny.

Lokalizacja aparthotelu wywoływała dotychczas oburzenie wśród miejskich aktywistów zajmujących się przestrzenią publiczną i urbanistyką. Aktywiści wskazywali, że aparthotel powstaje w miejscu, gdzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "TS Wisła" (uchwalono go w 2011 r.) można było zbudować tylko hotel. Podejrzewali, że deweloper użył wytrychu w postaci aparthotelu, by przy Błoniach ostatecznie postawić "mieszkaniówkę".