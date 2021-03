Zamiast Best Western będzie Premier Kraków Hotel. Trwa rebranding

Premier Kraków Hotel









CFI Hotels Group zakończyło umowę licencyjną z siecią Best Western, na mocy której zarządzało dwoma obiektami w Krakowie – Best Western Premier oraz Best Western Efekt Express, będąc jednocześnie franczyzobiorcą tych marek. To największe w tej części Krakowa Centrum Konferencyjno-Bankietowe wdraża aktualnie akcję rebrandingową. Pierwszym jej elementem była zmiana nazwy całego obiektu, który będzie działał pod marką własną – Premier Kraków Hotel.