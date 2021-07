Zeitgeist remontuje akademik w centrum Warszawy

Do zakupionego trzy lata temu przez Zeitgeist Asset Management biurowca Solec 22 właśnie wkroczył generalny wykonawca. Rozpoczynają się prace, mające na celu zaadaptowanie budynku na prywatny dom studencki o wysokim, europejskim standardzie.

Dom studencki na Solcu będzie miał najwięcej jednostek mieszkalnych w systemie dwupokojowym – w jednym pokoju mieszka jedna osoba, a w drugim dwie, ze wspólną łazienką i kuchnią.

Projekt na Solcu nawiązuje do cenionego przez studentów akademika U Průhonu w Pradze – Holešovice, również stworzonego przez Zeitgeist.

Zeitraum, spółka córka Zeitgeist, jako operator zajmie się zarządzaniem domami studenckimi w Polsce.

Oddanie budynku do użytku zaplanowane jest w na przełom września i października 2022. Jeszcze w tym roku spółka umożliwi pierwszym studentom zawieranie umów najmu na rok akademicki 2022/2023.

Pierwsi studenci wprowadzą się jesienią 2022 r., a do ich dyspozycji będzie 214 łóżek, mieszczących się w 149 pokojach, niektóre z nich w standardzie premium. Projekt na Solcu nawiązuje do cenionego przez studentów akademika U Průhonu w Pradze – Holešovice, również stworzonego przez Zeitgeist.

Warszawa jest drugim co do wielkości miastem akademickim w Europie, z ponad 290 tys. studentów. W stolicy jest 96 uczelni wyższych, które przyciągają blisko jedną czwartą całej populacji żaków w Polsce. Jest to również najbardziej popularna destynacja dla młodych ludzi z całego świata.

Obecnie około jedna trzecia warszawskich studentów pochodzi z zagranicy. W mieście jest ogromny niedobór mieszkaniowych lokali studenckich. 99 akademików oferuje jedynie 20 tys. łóżek, o niskiej jakości zakwaterowania. Rezultatem jest poziom ich obłożenia na poziomie ok. 75 proc. Niewielka liczba akademików i niski standard zmuszają studentów do korzystania z innych możliwości, jakie daje rynek.

Na najem mieszkania lub pokoju decyduje się blisko połowa studentów. Największą popularnością cieszą się mieszkania dwupokojowe. Właśnie te oczekiwania spełni prywatny dom studencki na Solcu, w którym najwięcej jest jednostek mieszkalnych w systemie dwupokojowym – gdzie w jednym pokoju mieszka jedna osoba, a w drugim dwie, ze wspólną łazienką i kuchnią.