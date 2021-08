Zeitraum otwiera pierwszy akademik w Krakowie

3 sierpnia br. nastąpiło oficjalne przekazanie kluczy do domu studenckiego przy ul. Koszykarskiej 33 w Krakowie.

W akademiku jest 345 miejsc noclegowych w 157 pokojach, w pełni wyposażone kuchnie, pralnie oraz infrastruktura do nauki i odpoczynku.

Budynek wkrótce przejdzie rebranding oraz wykonane zostaną niezbędne prace adaptacyjne pod kątem dostosowania do wysokich standardów Zeitraum, znanych z rynku czeskiego.

Studenci zamieszkają w akademiku już we wrześniu br.

- Poprzez tę transakcje realizujemy naszą strategię budowy portfolio prywatnych akademików, aby osiągnąć wkrótce pozycję lidera tej kategorii w Polsce – mówi Peter Noack, CEO Zeitgeist Asset Management. Po Krakowie przyjdzie czas na Warszawę. Jesienią przyszłego roku do portfolio obiektów pod brandem Zeitraum Student Housing dołączy również obecnie remontowany, ultranowoczesny dom studencki na warszawskim Solcu.

Zeitraum – spółka córka Zeitgeist Asset Management - jest drugim co do wielkości profesjonalnym operatorem domów studenckich w Czechach. Działa na rynku od pięciu lat i obecnie zarządza 460 miejscami w akademikach i 156 miejscami noclegowymi w apartamentach serwisowanych. Wynajem odbywa się za pośrednictwem innowacyjnej, zautomatyzowanej platformy Zeitraum.re, która obsługuje cały proces rezerwacji. Do platformy od nowego roku akademickiego dołączy akademik przy ul. Koszykarskiej.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Budynek, który przejęliśmy, jest gotowy do użytku i wymaga tylko niewielkich zmian, aby dostosować go do standardów Zeitraum i przyjąć lokatorów już od września. Studenci będą mogli w prosty i elastyczny sposób zawierać umowy najmu - na okres 11 lub 12 miesięcy - za pomocą naszej platformy zeitraum.re – mówi Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum Student Housing.

Nowoczesny akademik w centrum Krakowa

W Krakowie studiuje obecnie blisko 130 tys. osób (w tym ponad 9 tys. cudzoziemców) na 15 uczelniach publicznych oraz 9 prywatnych. Mimo pandemii, krakowskie akademiki niezmiennie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.