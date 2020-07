Zespół Concierge w InterContinental Warszawa ze „Złotymi Kluczami”

Organizacja Les Clefs d'Or powstała w 1929 roku w Paryżu i skupia około 4000 członków z ponad 80 krajów. Stowarzyszenie opiera się na 2 filarach: służbie i przyjaźni i jest formą elitarnego bractwa działającego globalnie, zaangażowanego i zdeterminowanego, aby przyczynić się do rozwoju najlepszych standardów w obsłudze gości hotelowych. Concierge należący do Les Clefs d'Or wspierają się i pomagają sobie w myśl zasady „My guest today is your guest tomorrow”, Mój dzisiejszy gość, może być twoim gościem jutro.

Każdego roku obsługując ponad 100 milionów odwiedzających na całym świecie, członkowie Les Clefs d'Or odpowiadają na niekończące się prośby, od codziennych spraw, po te bardzo niezwykłe.

Concierge Les Clefs d'Or jest łatwo rozpoznawalny dzięki złotym skrzyżowanym kluczom noszonym po dwóch stronach uniformu. Zanim Concierge będzie miał prawo nosić tę odznakę, musi mieć m.in. 5-letnie doświadczenie jako Concierge hotelu, przejść obszerne testy i udowodnić swoją niezaprzeczalną zdolność do oferowania najwyższej jakości usług. Dodatkowo musi otrzymać rekomendację od Dyrektora Hotelu, w którym pracuje 2 członków organizacji Les Clefs d'Or.

Grzegorz Kolendowicz otrzymał „Zlote Klucze” z rąk przewodniczącego Stowarzyszenia Złote klucze Concierge Polska – Piotra Prasuły.

- Jestem dumny mogąc powitać Grzegorza w naszej międzynarodowej rodzinie Concierge. Chciałbym podkreślić, ze hotel InterContinental jest wyjątkowym miejscem na mapie Warszawy, gdzie czuje się wspaniałego ducha zespołu, co sprzyja rozwojowi. Jestem pewny, że wszyscy Concierge w hotelu tworzą przyjazną i profesjonalną atmosferę pracy dla Grzegorza, aby mógł się rozwijać i robić kolejne kroki w karierze Concierge - mówi Piotr Prasuła.

Hotel InterContinental Warszawa to jedyny hotel w Polsce, w którym wszyscy Concierge: Agnes Moniak, Jerzy Nowaczkiewicz, Grzegorz Kolendowicz oraz Michał Borowiak mogą się poszczycić odznaczeniem Złote Klucze i są członkami elitarnego grona Les Clefs d'Or.