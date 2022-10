Mercure Warszawa Centrum, z myślą o ochronie środowiska, całkowicie wyeliminował butelkowaną wodę z hotelowych pokoi.

Zgodnie z przyjętą filozofią Accor, wiodącej grupy hotelowej na świecie, w zakresie ESG coraz więcej hoteli włącza się w proekologiczne inicjatywy.

Mercure Warszawa Centrum, z myślą o ochronie środowiska, całkowicie wyeliminował butelkowaną wodę z hotelowych pokoi.

To jeden z dobrych przykładów i inspiracji dla całej branży do kreowania oraz wdrażania zrównoważonego hotelarstwa przyszłości.

Mercure Warszawa Centrum, aby promować ekologiczne nawyki, całkowicie zrezygnował z butelkowanej wody. W pokojach hotelowych goście znajdą szklane karafki wielokrotnego użytku, które mogą do woli napełniać, korzystając z dystrybutorów zamontowanych na korytarzach. To dobry przykład zobowiązania grupy Accor do wyeliminowania jednorazowych tworzyw sztucznych w obsłudze gości - jednego z filarów strategii ESG sieci.

Plastikowa butelka potrzebuje ponad 500 lat, aby ulec biodegradacji – to czas, który trudno sobie wyobrazić. Zdajemy sobie sprawę, że w dobie kryzysu klimatycznego potrzebne jest zaangażowanie każdego z nas. Jako Mercure Warszawa Centrum chcemy dawać przykład naszym gościom, a także i innym hotelom, promując odpowiedzialne praktyki środowiskowe. Dlatego postanowiliśmy pójść o krok dalej i całkowicie wyeliminować plastikowe butelki z naszych pokoi. Wierzymy, że nawet drobne inicjatywy tworzą dobre nawyki, a w rezultacie mogą przynieść pozytywne zmiany dla nas wszystkich – wyznaje Krzysztof Rek, dyrektor hotelu Mercure Warszawa Centrum.

Inicjatywa warszawskiego hotelu to nie pierwsza i niejedyna tego typu zmiana wprowadzana w obiektach Accor na całym świecie. Grupa, jako lider branży, realizuje szereg inicjatyw z zakresu zrównoważonego hotelarstwa i ochrony środowiska, promując pozytywne postawy w całej branży i jej otoczeniu. Sieć pracuje nad wyeliminowaniem jednorazowych tworzyw sztucznych z obsługi gościa, a także zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. W ramach tych zobowiązań Accor uruchomił kalkulator emisji dwutlenku węgla netto, umożliwiając gościom i partnerom biznesowym obliczanie śladu węglowego ich spotkania czy imprezy oraz zakup kredytów węglowych w celu zbilansowania pozostałej emisji poprzez inwestycję np. w posadzenie określonej liczby drzew lub wsparcia wybranej proekologicznej fundacji. Grupa wprowadza zrównoważone podejście we wszystkich obszarach działalności. Kluczowa filozofia sieci rozpoczyna się już od samego etapu projektowania hotelu i inwestycji, po codzienne funkcjonowanie.



Nie jest zaskoczeniem, że troska o środowisko naturalne powinna być dzisiaj priorytetem działalności biznesowej. Jako międzynarodowa grupa chcemy wyznaczać standardy i kierunki rozwoju dla całej branży tak, aby wyrobić dobre nawyki i przyzwyczajenia, które będą korzystne dla naszej planety. Rozwiązanie z karafkami wielokrotnego użytku i dystrybutorami wody jak w Mercure Warszawa Centrum to krok, który jest w stanie przynieść długofalowe pozytywne zmiany w walce z plastikiem jednorazowego użytku. W ramach dążenia do zerowej emisji netto hotele wprowadzają rozwiązania, takie jak: energooszczędne instalacje, panele fotowoltaiczne, systemy monitorowania zużycia energii, zbierania wody deszczowej, gromadzenia energii i wiele innych – wylicza Hanna Ushal-Rudnik, Director Sustainability Accor Northern Europe.

Mercure Warszawa Centrum to niejedyny hotel Accor, który inicjuje pozytywne przyzwyczajenia w zakresie zrównoważonego podejścia do biznesu. Dobrym przykładem jest także Mercure Katowice Centrum, regularnie angażujący się w miejskie inicjatywy, np. sprzątanie miasta. Niektóre hotele grupy mogą pochwalić się także najwyższymi ekologicznymi standardami i certyfikatami, takimi jak m.in. LEED w przypadku Mercure Katowice Centrum lub też BREEAM w Mercure Kraków Stare Miasto oraz ekologicznymi rozwiązaniami w codziennych operacjach.

