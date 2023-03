Zrównoważone podejście do podróżowania nie jest chwilową modą. Globalny trend coraz śmielej wkracza także na polski rynek.

Począwszy od oszczędzania wody, przez ograniczanie zużycia prądu czy papieru, aż po inwestycje w wymianę floty – polskie hotelarstwo przechodzi prawdziwą przemianę.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne i proekologiczne podejście sprawiają, że miejsca, w których spędzamy urlop, „żyją” w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

„Zielone” hotele, to odpowiedź na rosnącą rzeszę klientów, dla których podróżowanie – w tym pobyt w hotelu – ma sens tylko wówczas, gdy pozbawione jest pierwiastka szkodliwego konsumpcjonizmu. Łączy się to integralnie z rosnącą świadomością, że problem klimatyczny jest realnym zagrożeniem, ale też wyzwaniem dla naszego dotychczasowego stylu życia. W badaniach Deloitte, aż 81 proc. Polaków zadeklarowało, że zmiany klimatyczne są dla nich powodem do obaw. Problem dotyczy wielu obszarów naszego życia, nie wyłączając szeroko pojętej turystyki i podróżowania.

Czy możemy więc mówić o podróży przyjaznej dla środowiska? Zdecydowanie tak. Nie zawsze możemy pozwolić sobie na rezygnację z przelotu samolotem, to prawda. Ale już drogę z lotniska do hotelu lub pomiędzy atrakcjami turystycznymi możemy pokonać w zgodzie z proekologicznym sumieniem, wynajmując chociażby auto elektryczne.

Drogę z lotniska do hotelu możemy pokonać w zgodzie z proekologicznym sumieniem, wynajmując auto elektryczne. Fot. Mat. pras.

Podróżowanie samochodem elektrycznym jest przyjazne nie tylko dla naszego portfela i środowiska. Choć aspekty ekonomiczne są dla kierowców niezwykle istotne, zwłaszcza przy dłuższych wojażach, warto też pamiętać o innych czynnikach. Kto z nas po kilku godzinach jazdy na trasie samochodem z silnikiem spalinowym nie był zmęczony hałasem i uporczywym świstem? „Elektryk” niemal zupełnie eliminuje ten problem – zamiast głośnego szumu, można zatopić się w dźwiękach ulubionego jazzu, spokojnej rozmowy lub korzystać z doskonałej ciszy elektrycznego silnika. Dobrostan kierowcy jest niezwykle ważny, a często pomijany – podróżując samochodem elektrycznym warto wykorzystać przystanki na trasie przeznaczone na ładowanie, na zadbanie także o odpowiedni relaks dla kierowcy i pasażerów. W trakcie takiej przerwy warto wysiąść z samochodu, wykonać kilka prostych ćwiczeń, które pozwolą nam rozluźnić mięśnie, a także napić się wody lub ulubionej kawy.

Dla poczucia komfortu znaczenie będzie miał również fakt, że pojazd elektryczny może korzystać z buspasa. I jeszcze jedno: nowoczesne samochody elektryczne, są perfekcyjnie klimatyzowane. Wstępna klimatyzacja oznacza to, że w lecie pojazd może być odpowiednio schłodzony, a w zimie ogrzany, jeszcze przed jazdą, zanim odłączymy go z wtyczki.

Te wszystkie zalety dostrzegane są także przez hotelarzy, którzy coraz chętniej decydują się na podjęcie współpracy z producentami samochodów elektrycznych, wśród których znajdziemy m.in. firmę Mercedes-Benz. Oferowany przez koncern model elektrycznego vana EQV jest idealnym wyborem dla podróżujących, którzy stawiają na wygodę, i nie chcą jednocześnie rezygnować z szacunku dla kwestii klimatycznych.

Mercedes EQV jest elektrycznym vanem zaprojektowanym dla rodzin, ale nie tylko. To duże, luksusowe i bezpieczne auto, którego niezaprzeczalnym, dodatkowym atutem jest lokalnie bezemisyjna jazda i ekonomiczna eksploatacja. W jego wnętrzu zmieści się, w zależności od konfiguracji, od 6 do nawet 8 osób i to z bagażem. Dodatkowo, po wymontowaniu tylnych siedzeń otrzymujemy także olbrzymią przestrzeń, która sprawdzi się przy transporcie dużego bagażu – mówi Adam Dutkowski, Product Manager Mercedes-Benz.

Mercedes EQV jest elektrycznym vanem zaprojektowanym dla rodzin, ale nie tylko. Fot. Mat. pras.



Warto podkreślić, że dla hotelarzy posiadanie tego modelu w swojej flocie nie niesie za sobą żadnych logistycznych komplikacji – auto jest zawsze w gotowości, bo po przewiezieniu gości do hotelu można je łatwo i szybko podłączyć do hotelowej stacji ładowania.

Obecnie wielu właścicieli hoteli nie tylko wymienia swoją flotę na elektryczną, ale podejmuje także szereg innych kroków na rzecz środowiska. Uważni i świadomi goście przykładają coraz większą uwagę do tego, czy miejsce, w którym się zatrzymują jest zaangażowane w działania proekologiczne. Dzięki temu zyskują poczucie, że żyją zgodnie ze swoim sumieniem nie tylko na co dzień, ale także podróżując i odpoczywając.

Choć jeszcze dziesięć lat temu ekologiczny budynek był jedynie fantazją projektantów i inwestorów, dziś nie jest już rozwiązaniem niezwykłym. Każdy aspekt funkcjonowania hotelu – począwszy od projektu, skończywszy na wyposażeniu, funkcjonowaniu obiektu i działaniach zespołu – może być przyjazny dla środowiska. Czego więc możemy spodziewać się, odwiedzając wysokiej klasy „zielone” hotele w Warszawie, Berlinie, Paryżu, Londynie?

Przyjazne dla środowiska hotele maksymalnie redukują obieg papieru w swoich wnętrzach. Wiele badań wykazuje, że przeciętny gość hotelowy potrafi zużyć nawet kilogram papieru w ciągu doby. Hotele proekologiczne robią wszystko, by maksymalnie zminimalizować produkcję tego typu odpadów. Dodatkowo, zielone fasady z żywych roślin rozmaitych gatunków to coraz częściej pojawiający się element nowoczesnego designu. Wykonuje się je z żywych roślin, które najczęściej osadzane są na specjalnych podłożach wykonanych z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Do podlewania takich ścian stosuje się systemy nawadniające wykorzystujące deszczówkę, uzbrojone w czujniki temperatury i wilgotności gleby. Jedną z największych zalet takiego rozwiązania jest pochłanianie pyłów i zanieczyszczeń z otoczenia oraz wpływ na mikroklimat konkretnej lokalizacji.

Efektywność energetyczna staje się dzisiaj dla wielu hoteli priorytetem. Hotele mogą więc oszczędzać energię, monitorując jej zużycie, montując nowoczesne systemy jej odzysku, czy instalując czujniki pomagające w jej oszczędzaniu energii. Można też odpowiednio stymulować zachowania gości, dostarczając im odpowiednich narzędzi, które pozwalają na kontrolowanie zużycia energii podczas całego pobytu.

„Zielony” trend w hotelarstwie na całym świecie jest dostrzegany przez naszych klientów, którzy wiele czasu spędzają zarówno w służbowych, jak i prywatnych podróżach. Działanie zgodnie z regułami zrównoważonego rozwoju przestało być czymś nadzwyczajnym. Każdy drobiazg wyposażenia wnętrz, każde rozwiązanie technologiczne i udogodnienie może dzisiaj być mniej lub bardziej przyjazne środowisku. Integralną częścią podróży i pobytu w luksusowym hotelu jest korzystanie z środków transportu. Nie powinno więc dziwić, że sieci hotelowe, stawiają na zrównoważony rozwój, budują swoją flotę w oparciu o pojazdy elektryczne. Jesteśmy tego świadomi, regularnie prowadzimy rozmowy z właścicielami dużych marek hotelowych o możliwości wykorzystania naszego modelu - luksusowego, elektrycznego vana EQV, który świetnie sprawdzi się w obsłudze gości hotelowych – mówi Adam Dutkowski, Product Manager Mercedes-Benz.

O rosnącej dynamice możemy mówić także w przypadku trendu elektromobilności – spotkanie tych dwóch obszarów jest więc dzisiaj oczywiste. Hotelarze, którym zależy na nowoczesnym, ekologicznym wizerunku będą coraz chętniej budowali swoje floty w oparciu o samochody, takie jak model EQV, który oznacza konkretne korzyści zarówno dla kierowcy, jego rodziny jak i hotelu. Z punktu widzenia właściciela hotelu, dodatkowym argumentem za inwestowaniem w samochód elektryczny może być także mniejszy koszt eksploatacji elektryków i ich większa niezawodność. Wszystko więc wskazuje więc na to, że dla podróżującego elektrykiem, widok stacji ładowania w hotelu, nie będzie już dzisiaj niczym niezwykłym.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl