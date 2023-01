Zakończyła się procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwi budowę hotelu oraz domów letniskowych w popegeerowskiej miejscowości Rybaki na Warmii.

12 stycznia br. odbyła się sesja gminy Stawiguda, podczas której głosowany był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego nad Jeziorem Łańskim w obrębie Rybaki, gmina Stawiguda.

Uchwała została przyjęta wyraźną większością głosów: za było 8 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

Według zamierzeń spółki Projekt Rybaki-Łańsk, powstać ma obiekt hotelowy wraz z strefą prozdrowotną i spa.

Hotel w Rybakach nad jeziorem Łańskim pomieści maksymalnie 600-700 osób w ok. 350 pokojach.

Inwestor chce zrealizować jedne z najbardziej ekologicznych tego typu obiektów w Polsce. Zapowiada także współfinansowanie szeregu inwestycji publicznych.

Cieszymy się z zakończenia trwającej piąty rok, transparentnej procedury planistycznej. Chcę bardzo podziękować wszystkim, którzy poparli nasz projekt. Teraz czekamy na uprawomocnienie uchwały, co pozwoli nam wejść w kolejny etap prac – podkreśla Rafał Szczepański, prezes zarządu spółki Projekt Rybaki-Łańsk.

Hotel w Rybakach efektywny energetycznie

Według zamierzeń spółki Projekt Rybaki-Łańsk, powstać ma obiekt hotelowy wraz z strefą prozdrowotną i spa, który pomieści maksymalnie 600-700 osób w ok. 350 pokojach. W jego sąsiedztwie inwestor planuje także budowę 28 domów letniskowych. Całość zabudowy będzie miała charakter ekstensywny – zajmie zaledwie 10 proc. z 16,5-hektarowej działki. Zgodnie z zapewnieniami inwestora projekt będzie spełniać szereg wysokich wymagań środowiskowych.

Koncepcja hotelu jest nastawiona na maksymalne poszanowanie przyrody. Budynki będą efektywne energetycznie i zostaną wyposażone w system ogrzewania, czerpiący energię z pomp ciepła i gazu. Z kolei prąd będzie pozyskiwany m.in. z własnej instalacji fotowoltaicznej – zaznacza Rafał Szczepański.

Projekt ma przynieść wiele korzyści dla mieszkańców sołectwa Pluski-Rybaki i całej gminy Stawiguda. Powstanie w nim co najmniej 100 całorocznych miejsc pracy, wzrosną dochody gminy z tytułu podatków od nieruchomości i innych podatków.

Inwestor zapowiada współfinansowanie szeregu inwestycji publicznych

Dzięki inwestycji zrealizowany będzie również gazociąg oraz zmodernizowane zostaną: kanalizacja i droga z Rybak i Plusek, omijająca centrum Stawigudy oraz wiele innych inwestycji publicznych współorganizowanych z lokalnymi samorządami. Inwestor zadeklarował m.in. wkład finansowy do remontu dróg: Stawiguda-Pluski, ul. Warszawskiej w Stawigudzie, ul. Paprociowej w Bartążku i ul. Bartąskiej w Bartągu. Inwestor wystąpił też z inicjatywą do gminy Stawiguda, do gminy Olsztynek i do Lasów Państwowych w Olsztynie w sprawie remontu drogi z Kurek do Łańska.

Właścicielem spółki Projekt Rybaki-Łańsk jest spółka BBI Development oraz Archidiecezja Warmińska. Zyski z realizacji przedsięwzięcia zostaną przeznaczone m.in. na wspomaganie działalności charytatywnej, a w szczególności hospicjum dla dzieci w Olsztynie i utrzymanie zabytków na terenie Archidiecezji Warmińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kościoła w pobliskim Orzechowie.

