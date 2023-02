Ministerstwo Sportu i Turystyki jest stroną konsultacji ze środowiskami sportowymi Polski i Słowacji, które miałyby ubiegać się o prawo do zorganizowania w 2034 r. zimowych igrzysk olimpijskich.

Podczas dzisiejszej konferencji minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk omawiał ewentualną organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2034 roku.

Miastem gospodarzem i główną areną zawodów w Polsce miałoby być Zakopane.

Przygotowanie formalnej aplikacji wspólnie ze Słowacją, będzie można rozważać po zakończeniu Igrzysk Europejskich w Krakowie.

W czwartek 16 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka.

Podczas konferencji poruszona była m.in. sprawa ewentualnego zorganizowania w Polsce w 2034 r. zimowych igrzysk olimpijskich. Miastem gospodarzem i główną areną zawodów w Polsce miałoby być Zakopane.

- Dzisiaj przeprowadzaliśmy w Zakopanem wstępne rozmowy z naszymi słowackimi partnerami. Wyraziliśmy zainteresowanie kontynuowaniem tych rozmów. Natomiast momentem w którym będziemy mogli usiąść do stołu i rozważać przygotowanie formalnej aplikacji, będzie zakończenie Igrzysk Europejskich w Krakowie - oznajmił podczas konferencji minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.- Jeżeli uda nam się tę imprezę przeprowadzić wzorowo pod kątem organizacyjnym, to kolejna wielka impreza, którą jako Polacy zorganizujemy, może odbyć się w Zakopanem. Infrastrukturę mamy nieporównywalną do okresów wcześniejszych, kiedy mówiono o igrzyskach olimpijskich chociażby w Krakowie - dodał minister.

Buduje się jeden z najnowocześniejszych torów lodowych w Zakopanem. Mamy piękny kompleks skoczni, mamy zrewitalizowane trasy biegowe, mamy nowe stadiony biatlonowe. Słowacy dysponują infrastrukturą w postaci tras zjazdowych. Do wybudowania, do ustalenia jest ewentualnie tor bobslejowy, saneczkowy. Mamy infrastrukturę komunikacyjną, która za kilka lat będzie w pełni funkcjonalna, w postaci przebudowanej Zakopianki. W związku z tym myślę, że w kontekście roku 2034 to nie będą żadne mrzonki. Warto przy tej okazji pamiętać, że w ostatnich 30 latach, jeśli o skumulowany wzrost PKB, to Polskę wyprzedzają tylko Chiny. W związku z czym jesteśmy przykładem sukcesu gospodarczego, o którym często nie pamiętamy i sami go nie doceniamy. I z tej perspektywy należy pamiętać, że już dziś jesteśmy bogatsi niż Hiszpania w roku ‘92, kiedy organizowała Barcelonę – powiedział podczas konferencji minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Przypomnijmy, że Zakopane bez powodzenia starało się o organizację zimowych igrzysk w 2006 roku. Kolejny polsko-słowacki projekt organizacji olimpiady w 2022 roku, w którym Kraków miał być miastem gospodarzem, również się nie powiódł.

