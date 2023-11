Sezon letni 2023 w Energylandii dobiegł końca. To nie jest jednak koniec atrakcji w parku rozrywki. Niebawem pojawi się Winter Kingdom - kraina pełna magii świąt i zimowych atrakcji, w 2024 r. Sweet Valley - miejsce pełne cukierkowych atrakcji.

W sezonie 2023 aż 40 proc. gości Energylandii to turyści zagraniczni.

W Energylandii niebawem pojawi się Winter Kingdom, gdzie śnieg i światło choinek tworzą niezapomnianą atmosferę.

Na terenie Parku powstanie największy w Polsce Ogród Świateł.

W sezonie 2024 nowością będzie Sweet Valley - siódma strefa zabawy w Energylandii.

Energlandia początkowo zajmowała powierzchnię 26 ha, aktualnie jest to 70 ha, celem jest osiągnięcie powierzchni 200 ha.

30 października Energylandia zakończyła oficjalnie sezon. Jak można podsumować ten okres?

Justyna Dziedzic, dyrektor ds. marketingu Energylandii: Sezon letni 2023 w Energylandii dobiegł końca, a ostatni dzień zabawy odbył się 29 października. Jednak nie martwcie się, to nie koniec atrakcji ani nowych inwestycji. Już wkrótce możemy się spodziewać nowości. Winter Kingdom - zimowa kraina pełna magii świąt i zimowych atrakcji, gdzie śnieg i światło choinek tworzą niezapomnianą atmosferę. Białe szaleństwo, ślizgawki - to tylko część tego, co czeka na Gości podczas Winter Kingdom. W sezonie 2024 nowością będzie Sweet Valley - siódma strefa zabawy w Energylandii. To miejsce pełne cukierkowych atrakcji, od karuzel po roller coastery, które zachwycą zarówno dzieci, jak i rodziców.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Winter Kingdom w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Udany sezon 2023 to dla Energylandii motor napędowy do dalszych działań, rozwoju Parku Rozrywki i realizacji planów inwestycyjnych, a tych w Energylandii nie brakuje. Unowocześnienia i rozwój Energylandii zaowocowały w nagrody przyznane w 2023 roku:

Park Wodny nr 1 w Europie– tytuł przyznany przez portal Interhome+,

1 miejsce w kategorii ,,Najlepszy stosunek jakości do ceny’’ - Theme Park Check Europe 2023,

1 miejsce w kategorii „Najwyżej oceniany Park Rozrywki w Europie” - Theme Park Check Europe 2023;

1 miejsce w kategorii „Top Roller Coasterów 2023 w Europie” - Theme Park Check Europe 2023.

Sweet Valley w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Filiżanki w Sweet Valley. Fot. Mat. pras.

Sweet Valley w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Toffee Theater w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Honey Harbour. Fot. Mat. pras.

Bon Bon Balloon. Fot. Mat. pras.

Park Rozrywki Energylandia to lider na polskim rynku rozrywki. W sezonie 2023 aż 40 proc. Gości Energylandii to turyści zagraniczni. Park cieszył się największym zainteresowaniem wśród obywateli Czech, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Arabii Saudyjskiej. Goście spoza granic Polski przyjeżdżają do Energylandii, by odczuć niepowtarzalną atmosferę i odkrywać najlepsze roller coastery. Energylandia stała się punktem obowiązkowym na turystycznej mapie Polski. Od 2014 do tej pory Park Rozrywki Energylandia odwiedziło aż 12 milionów Gości.

Coaster Day rollercoaster w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Otwarcie Energylandii. Fot. Mat. pras.

Energylandia. Fot. Mat. pras.

Energylandia. Fot. Mat. pras.

Pomimo zakończenia sezonu 2023, nie zwalniacie tempa. Od 25 listopada w Zatorze ruszy zimowa strefa zabawy. Czym zaskoczy osoby chętne do rozrywek także w chłodniejsze dni?

Choć mróz i zima za pasem, a lato już dawno odeszło w zapomnienie, Energylandia nie zwalnia tempa i zaprasza na niezwykłą, zimową odsłonę zabawy, podczas niesamowitego Winter Kingdom już od 25 listopada tego roku. Aż do 21 stycznia Park w Zatorze zamieni się w niesamowicie bajeczną krainę, pełną świątecznej atmosfery i przede wszystkim świetnej zabawy. Rzeczy niemożliwe? W Energylandii nie ma takiego słowa. Właśnie dlatego na terenie Parku powstanie Największy w Polsce Ogród Świateł, który swoimi iluminacjami zawróci w głowie każdego małego, jak i dużego Gościa! Świetlne dekoracje prowadzić będą każdego od samego wejścia, poprzez wszystkie alejki i zakamarki. Tylko w Energylandii każdy Gość będzie mógł zobaczyć aż 5 milionów światełek w jednym miejscu. Oświetlonymi dróżkami, w otoczeniu magicznych zwierzątek i innych dekoracji dotrzeć można będzie do świątecznych niespodzianek przygotowanych specjalnie na tę okazję. Znajdzie się miejsce dla każdego łakomczucha, sportowego maniaka, mistrzów prac plastycznych, a także najmłodszych, pragnących spotkać w tym roku specjalnego Gościa.

Magic Night w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Magic Night w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Magic Night w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Magic Night w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Magic Night w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Czy strefa hotelowa i gastronomiczna jest gotowa na okres jesienno-zimowy?

Strefa hotelowa w okolicy Parku Rozrywki Energylandia liczy aż 314 obiektów noclegów. Wszystkie z nich oferują możliwość skorzystania z noclegu również podczas Winter Kingdom. Nasza strefa gastronomiczna również przygotowała nowości na okres Winter Kingdom. Przede wszystkim mowa tutaj o świątecznym menu, które oferowane będzie w naszych restauracjach i punktach gastronomicznych.

W sezonie 2024 nowością będzie Sweet Valley. Czym zaskoczycie swoich gości w siódmej strefie zabawy w Energylandii?

Teren Sweet Valley obejmował będzie 4 ha powierzchni, w której znaleźć będzie można aż 10 atrakcji. Wśród nich dwa familijne roller coastery: Choco Chip Creek oraz Honey Harbour zaprojektowane i wyprodukowane przez holenderską Vekomę. Strefę zaprojektowała holenderska firma Jora Vision, a przy całym projekcie pracowało aż 1000 osób. Choco Chip Creek to flagowa atrakcja strefy, która charakteryzuje się zaskakująco długą trasą toru, mierzącą 1200 metrów. Zwany przez producenta junior coaster składa się z pociągu przypominającego lokomotywę parową oraz wagoników i zabiera na pokład 32 pasażerów. Podróżując po konstrukcji wysokiej na 16,5 metra osiągamy prędkość 55 km/h. Dziecięcą radość sprawi także jazda na roller coasterze - Honey Harbour, którego wagoniki rozpędzą się do 46 km/h. Jego wysokość wyniesie 11,7 m, a długość toru 254 metry. W cukierkowej krainie pojawi się również Candy Carousel – mowa o wiedeńskiej karuzeli, symbolu parków rozrywki. Bajkowy klimat Sweet Valley wprowadzi Crazy Barn, czyli szalony domek, przypominający stodołę, lecz zainstalowany na… kurzej łapce! Lubiący obroty, wznoszenia i nachylenia odnajdą się w tym miejscu doskonale! Fanów atrakcji wodnych zaciekawi Bumble Boats, czyli niewielkie gondole poruszające się po spływie wodnym. Bon Bon Balloon to urocza karuzela jakiej w Energylandii jeszcze nie było.

Bon Bon Balloon. Fot. Mat. pras.

Choco Chip Creek. Fot. Mat. pras.

Choco Chip Creek w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Toffee Theater. Fot. Mat. pras.

Bumble Boats. Fot. Mat. pras.

Honey Harbour. Fot. Mat. pras.

Atrakcja pozwoli Gościom oderwać się od ziemi i wzbić w chmury! 8 balonów pomieści do 32 osób jednocześnie. Poruszając się po słodkiej dolinie trafimy do Mini Track’ Tour stylizowanej farmie lizaków, przez którą przemierzymy 4 osobowymi pojazdami przypominającymi ciągniki rolnicze. Szóstą atrakcją będzie Candy Critters – interaktywna karuzela stylizowana na stare drzewo. Centralną atrakcją strefy będzie zakręcona karuzela Twis’Tea, wyposażona w 12 filiżanek, które pomieszczą 60 osób jednocześnie. Podobnie jak w pozostałych strefach Parku także tutaj znajdą się obiekty gastronomiczne i sklepiki ze smakołykami i gadżetami. Toffee Theatre to miejsce, w którym każdy Gość Energylandii będzie mógł zobaczyć niesamowite pokazy w wykonaniu utalentowanych artystów. Drugim etapem odsłaniającym w pełni nową strefę będzie pokaźnych rozmiarów multifunkcyjny budynek restauracyjno-widowiskowy, który pozwoli realizować, popularne w europejskich parkach rozrywki, kolacje z artystycznym show. Jednorazowo obiekt Sweet Valley Town Hall Theatre pomieści 1000 osób, a swą funkcją doprawi smakowity charakter „Słodkiej Doliny”.

Słodka Dolina w Energylandii. Fot. Mat. pras.

Twis’Tea. Fot. Mat. pras.

Jak zapowiada się dalszy rozwój Energylandii na przestrzeni najbliższych lat?

Park Rozrywki Energylandia nieustannie rozwija się, dążąc do oferowania usług na jak najwyższym poziomie. Kolejnym planem po otwarciu 7 strefy Sweet Valley w Energylandii, będzie budowa hotelu wraz z krytym Aquaparkiem, który będzie czynny przez cały rok. Energlandia początkowo zajmowała powierzchnię 26ha, aktualnie jest to 70ha, naszym celem jest osiągnięcie powierzchni 200ha.

