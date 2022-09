Złota Polska Jesień w Energylandii

Park rozrywki Energylandia w Zatorze nieustannie się rozwija. W 2023 roku mają powstać kolejne nowości, jak m.in. Sweet Valley Town Hall Theatre, czy kolejka górskiej typu tilt coaster. Która z tych atrakcji będzie najatrakcyjniejsza?

Miejsce, w którym możemy zrobić zdjęcia niemal całemu Parkowi Rozrywki czy podziwiać jeżdżących na roller coasterach turystów. Między innymi takie udogodnienia daje koło młyńskie Wonder Wheel, którego premierowe przejażdżki zaliczyli tego lata Goście Energylandii. Jedyne w swoim rodzaju młyńskie koło, znajdujące w Strefie Smoczy Gród to największa tego typu stacjonarna konstrukcja w Polsce. To model dedykowany do parku rozrywki. W zaprojektowanym białym okręgu składającym się z 15 szprych zauważymy aż 30 zamykanych gondoli, w których czujemy się bardzo bezpiecznie, a widok zapiera dech w piersiach. Mierząca 53 metry wysokości atrakcja, zabrać może jednorazowo aż 180 dorosłych pasażerów. Lokalizacja młyńskiego koła została zaplanowana tak by widok obejmował cały Park Rozrywki, w tym także budującą się nową Strefę Sweet Valley. Gondole poruszające się przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, osiągają delikatną prędkość około 1,5 m/s, czyli około 5,4 km/h! To jedyna tego typu atrakcja w całym Parku, która bez osiągania zawrotnych prędkości zawróci w głowie każdemu chcącemu wznieść nad ziemie i nieco pobujać w obłokach!

- Energylandia to jeden z największych parków rozrywki w całej Europie - mówi Kris Kojder.

Zdecydowana większość z nas spragniona jest słońca, wysokim temperatur i... atrakcji wodnych! Wychodząc naprzeciw temu Energylandia dziś odsłoniła nowy kompleks zjeżdżalni wodnych, który poszerza największy w Polsce odkryty aquapark. Water Park, który wchodzi w skład Parku Rozrywki Energylandia zyskał 16 zjeżdżalni, które podzielona są na te niewielkie, delikatne wodne ślizgi dla dzieci, jak i mocno zakręcone, które sprawiają dziecięcą radość z jazdy. Tiriki, Ruba, Plum, Oasis i Papalia – takie nazwy zyskały zjeżdżalnie nowej strefy Bamboo Bay, której teren mierzy blisko 1 hektar powierzchni. Wiemy, że w te wakacje zabawa na tego typu atrakcjach będzie wręcz wskazana. Warto pamiętać, że tuż obok czekają także zjeżdżalnie kompleksu Tropical Fun, w których poślizgać się można na pontonach. A jeśli wolicie po prostu popływać to możecie zanurzyć się w jednym z pięciu basenów, wśród których dwa brodziki dedykowane są maluchom.

Energylandia to jeden z największych parków rozrywki zarówno w całej Europie i zdecydowany numer jeden pod kątem ilości roller coasterów (znajdziemy ich tutaj aż 18)! To niebywałe osiągnięcie to nie koniec ambitnych planów właścicieli tego centrum rozrywki. Dzięki dzisiejszym premierom Park może pochwalić się aż 123 atrakcjami, w tym 25 dedykowanymi dzieciom od 2 roku życia. Co więcej największy w Polsce odkryty park wodny, czyli Water Park jest tutaj w cenie biletu wstępu. Tam znajdziemy 7000 leżaków, piaszczystą plażę, 5 basenów i 36 zjeżdżalni wodnych.

Energylandia stała się jednym z najpopularniejszych obiektów rozrywkowych i turystycznych w Polsce.

Nie poszukujecie nowych inwestorów?

Energylandia stała się jednym z najpopularniejszych obiektów rozrywkowych i turystycznych w Polsce. Nie dziwi stale powiększają się liczba partnerów chcących współpracować z nami, a także reklamować się w oparciu o markę naszego Parku Rozrywki. Warto zwrócić uwagę na sponsorów tytularnych, których z roku na rok przybywa w Energylandii. W 2022 największy mega coaster w Europie zyskał sponsora tytularnego, markę Game Expert, której podobnie jak Energylandii bliska jest nowoczesna strategia rozwoju, innowacyjność i zamiłowanie do nowości. Rebranding wciąż nowego i nieodkrytego przez turystów roller coastera przyciągnął wielu gości z całej Polski, a wśród nich influencerów, którzy mogli przetestować na własnej skórze niepowtarzalną jazdę z prędkością szybszą niż dopuszczalna na polskich autostradach – 142 km/h.

Czy jesienią i zimą park rozrywki też może być atrakcyjny dla odwiedzających?

Tak, szykujemy dużo atrakcji. Pierwsza to - Polska, Złota Jesień i Oktoberfest w największym, rodzinnym Parku Rozrywki w Polsce! Będzie 150 ton dyń, niesamowite dekoracje i choreografie, a do tego precle, barwne, bawarskie stroje i niesamowita zabawa! Wszystko to od dziś, aż do 9 października królować będzie w Energylandii! Wszystko to za sprawą niesamowitego święta Polskiej, Złotej Jesieni, a także hucznego Oktoberfestu, oddającego najlepszy, monachijski klimat!

Jesienią i zimą Energylandia ma dla Gości wiele atrakcji!

Do tego, że trzecia pora roku w Energylandii jest niesamowita, nikogo nie trzeba przekonywać. Polska Złota Jesień w Parku w Zatorze to jednak coś o wiele więcej niż spadające liście i złote, zachodzące słońce. W tym roku to setki godzin przygotowań, niesamowite stylizacje animatorów, lśniące stroje artystów i zupełnie nowe, jesienne show, przynoszące wszystkim Gościom niezapomniane wrażenia! Polska, Złota Jesień to również nieodłączne, jesienne dynie, hodowane specjalnie na tę okazję dla Parku. W tym roku ilość ich sięga aż 75 000 sztuk! Łączna waga owoców dyni, które spotkać można w Energylandii sięga 150 ton, co opowiada niemalże 22 dorosłym słoniom, a to nadal nie wszystko! Na Gości czeka dodatkowe 100 000 skrupulatnie przygotowywanych dekoracji, które ciągną się od samego wejścia, aż po ostatnie ścieżki i Strefy Parku w Zatorze. Wszystko to w otoczeniu 123 atrakcji Parku i najwyższych w Europie roller coasterów, które niezmiennie zabiorą wszystkich ochotników na pełne emocji przejażdżki!

W ramach Święta Polskiej, Złotej Jesieni, zupełne nowości czekać będą nie tylko na miłośników wizualnych doznań, ale również na wszystkich smakoszy! Nowa pora roku, to w Energylandii zupełnie nowe, odświeżone menu, składające się z sezonowych i najlepszych składników! Dla głodnych wrażeń czekać będzie między innymi kultowy jesienny smak, czyli krem z dyni przygotowany przez najlepszych kucharzy, a także niesamowita jesienna pizza ze świeżymi grzybami! Smak jak i zapach jesiennych wieczorów odczuć można będzie dzięki specjalnym, jesiennym herbatkom i kawom, a także czekoladzie na gorąco, dodatkowo osładzającej ten okres wraz z deserami z pysznym, dyniowym nadzieniem!

W dniach, w których królować będzie jesień i dyniowe dekoracje, w Strefie Smoczy Gród panować będzie istna, huczna biesiada! Miasteczko Oktoberfestu, które miejsce swoje odnalazło w Smoczej Strefie sprawi, że każdy pełnoletni miłośnik bursztynowego trunku odczuje niespotykany, monachijski klimat! Biesiadna muzyka, bawarskie stroje i niesamowite dekoracje sprawiają, że zarówno starsi jak i młodsi Goście poczuć się będą mogli częścią największego na świecie folklorystycznego święta! Wszystko to okraszone jest oczywiście pysznym jedzeniem i piciem, którego zabraknąć nie może na żadnej biesiadzie! W otoczeniu specjalnie przygotowanej scenografii odnaleźć można takie smakołyki jak: Grochówka, Karczek, kiełbaska z grilla, szaszłyki, oscypki, pajdy chleba ze smalcem i nieodłączny Oktoberfestom precel z masłem!

W pobliżu Energylandii funkcjonuje kilka hoteli. Współpracujecie ze sobą?

W najbliższym otoczeniu Energylandii odnaleźć można blisko 4000 łóżek w różnego rodzaju obiektach noclegowych. Stale przybywająca ich ilość jest efektem rozwoju Energylandii i potrzeba zapewniania noclegów turystom odwiedzającym nasz Park Rozrywki. Zdecydowana większość tego typu obiektów – blisko 240, współpracuje z nami w ramach umów agencyjnych, stając się tym samym dystrybutorem biletów. Podnosząc temat współpracy agencyjnej należy zaznaczyć, że w skali całego kraju aktualnie wyróżniamy ponad 2300 agentów dystrybuujących bilety do naszego Parku Rozrywki.

Skupiamy się na rozwoju Parku Rozrywki Energylandia.

Czy w planach jest może otwarcie kolejnej Energylandii?

Kris Kojder, PR Manager, rzecznik prasowy, z-ca dyrektora ds. marketingu Energylandii: Skupiamy się na rozwoju Parku Rozrywki Energylandia, o czym wielokrotnie informowaliśmy na naszych konferencjach prasowych oraz w bezpośrednich wypowiedziach prasowych. Jesteśmy konsekwentni w przyjętej strategii rozwoju zgodnie z którą Energylandia docelowo ma objąć obszar 200 ha powierzchni. Aktualnie nasz Park ma 70 ha.

