Zmiany na stanowiskach kierowniczych w Louvre Hotels Group

Początek nowego roku przyniósł dwie zmiany w strukturze organizacyjnej Louvre Hotels Group w Europie. Grzegorz Uszycki objął nową funkcję Director of Operations – Poland, a François Delattre został powołany na stanowisko Director of Operations – Europe.

Wieloletnie doświadczenie Grzegorza Uszyckiego w branży hotelarskiej obejmuje pracę na stanowiskach kierowniczych w sieciach Accor i Orbis. Uszycki dołączył do Louvre Hotels Group w 2014 roku jako General Manager trzech hoteli w Warszawie (Première Classe, Campanile i Golden Tulip) oraz Regional Director of Central Region. Z dniem 1 lutego objął nowe stanowisko Director of Operations – Poland. W realizacji nowych wyzwań będzie korzystał z zasobów wiedzy i umiejętności zgromadzonych podczas bogatej kariery obejmującej pełną sukcesów pracę w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Europie.

– Zawsze czerpałem wielką satysfakcję zawodową ze współpracy z ludźmi, którzy podzielają moją pasję do branży hotelarskiej. Tym bardziej cieszy mnie praca dla Louvre Hotels Group i możliwość kierowania tak wspaniałym zespołem zaangażowanych profesjonalistów. To dla mnie wielki zaszczyt i fascynujące wyzwanie. Jestem pewien, że wspólnie osiągniemy spektakularne rezultaty – mówi Grzegorz Uszycki.

François Delattre jest częścią Louvre Hotels Group od ponad 13 lat. Odpowiadał za koordynowanie nowych otwarć hoteli działających pod markami LHG na całym świecie, w tym w Maroku, Brazylii oraz w Indiach. W 2019 roku przejął nadzór operacyjny nad dwoma krajami – Polską i Niemcami – jako Director Integration Management, kontynuując zarazem rozpoczęte wcześniej projekty integracyjne. W tym roku uczyni kolejny krok w ścieżce zawodowej, przyjmując nowe cele i obowiązki na stanowisku Director of Operations – Europe.

– Cieszy mnie perspektywa nowych wyzwań związanych z nadzorem operacyjnym nad obiektami LHG w całej Europie w tym kluczowym dla branży hotelarskiej okresie. Jestem przekonany, że dzięki połączonemu doświadczeniu i wysiłkowi naszych zespołów regionalnych na całym kontynencie, nasze europejskie portfolio niezmiennie będzie rosło w siłę zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym – mówi François Delattre.