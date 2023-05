W maju, w krakowskim Park Inn by Radisson, otwarta została nowa restauracja hotelowa o nazwie Vibes. Radisson Hotel Group zapowiada kolejne zmiany.

Odświeżone wnętrze restauracji oraz menu, to nowości w Park Inn by Radisson Kraków.

Kolejne zmiany obejmą sale konferencyjne, które przejdą modernizację już latem br.

Park Inn by Radisson Kraków zlokalizowany jest obok Centrum Kongresowego ICE, krakowskiego Starego Miasta i popularnych terenów rekreacyjnych – jak bulwary wiślane, Planty i Błonia. Hotel oferuje zakwaterowanie w 152 komfortowych pokojach i apartamentach, posiada 5 sal konferencyjnych z dostępem do strefy biznesowej. Największa z nich pomieści do 500 osób. Do dyspozycji gości są także centrum fitness i podziemny parking.

Radisson Blu. Fot. Mat. pras.

Gruntowną przemianę w ostatnich miesiącach przeszła restauracja hotelowa Vibes Restaurant & Bar. Wraz z tą transformacją hotel postawił na zróżnicowane menu. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne zmiany, tym razem obejmą sale konferencyjne.

Park Inn by Radisson Kraków to nie jedyny obiekt grupy w Krakowie. Sieć posiada także w swojej ofercie Radisson Blu Hotel Kraków - pięciogwiazdkowy hotel, ze 196 pokojami oraz 8 salami konferencyjnymi, które mogą pomieścić do 150 gości. Oferuje dojazd z lotniska i z Dworca Głównego. Obiekt znajduje w pobliżu Wisły i Zamku Królewskiego na Wawelu, a także Rynku Głównego.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl