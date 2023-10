Grupa PKL ogłosiła program dużych inwestycji w ośrodkach narciarskich Palenica i Jaworzyna Krynicka.

Polskie Koleje Linowe (PKL) do 2025 roku zainwestują w ośrodkach narciarskich na Jaworzynie Krynickiej w Krynicy oraz w Palenica w Szczawnicy ok. 300 mln zł.

Powstaną tam m.in. nowe wyciągi krzesełkowe.

Ponad 42 mln zł dotacji na inwestycje sportowe w tych ośrodkach przeznaczyło Ministra Sportu i Turystyki.

W czwartek w Szczawnicy Grupa PKL ogłosiła program inwestycji narciarskich w ośrodkach Palenica i Jaworzyna Krynicka,. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy wręczył symboliczne czeki na kwotę 42 mln zł.

W najbliższych dwóch latach przeprowadzimy inwestycje narciarskie w ośrodkach Grupy PKL na Palenicy i Szafranówce w Szczawnicy oraz na Jaworzynie Krynickiej w Krynicy-Zdroju na poziomie 300 mln zł. Ponad 85 mln zł zainwestujemy na realizację inwestycji przeznaczonych dla profesjonalnego i wyczynowego sportu zimowego - powiedział Daniel Pitrus, prezes Grupy PKL.

Daniel Pitrus, prezes Grupy PKL.

Realizowany plan inwestycyjny na Jaworzynie Krynickiej zakłada rozwój infrastruktury narciarskiej dla początkujących, powstanie nowej niebieskiej trasy narciarskiej wraz czteroosobowym wyciągiem krzesełkowym, modernizację systemu naśnieżania w całym ośrodku, budowę nowoczesnych kolei krzesełkowych i wymianę wyciągów orczykowych. Powstanie także nowe oświetlenie tras narciarskich oraz zostaną zakupione ratraki. W ośrodku powstanie trasa slalomowa z pomiarem czasu i tor do ski crossu dla najmłodszych. Całkowity koszt inwestycji na Jaworzynie Krynickiej wyniesie ok. 200 mln zł.

Trasa nr 2 na Szafranówce w ośrodku PKL w Szczawnicy. fot. mat. prasowe

W ośrodku PKL Palenica w Szczawnicy z kolei zostanie zmodernizowana trasa nr 1, która będzie przedłużona do ok. 400 m a jej przebieg będzie wyprofilowany. Zmieni się też system śnieżenia. Dodatkowo na skrzyżowaniu trasy nr 1 i 2 powstanie tunel w miejscu przecięcia tras, dzięki któremu szusowanie narciarzy będzie bezpieczniejsze. Dodatkowo trasa zostanie zabezpieczona w sposób zgodny z wytycznymi FIS. Przy trasie powstaną również zaplecza socjalno-techniczne dla zawodników i trenerów, strefa z trybunami dla kibiców, stanowiska sędziowskie oraz strefa dla mediów. Na trasie znajdzie się również instalacja do pomiaru czasu. Ośrodek zostanie wyposażony w specjalistyczny ratrak do przygotowywania trasy oraz skutery śnieżne pomocne do obsługi trasy podczas zawodów. Całkowity koszt inwestycji na rasie Palenica 1 to ponad 27 mln zł.

Trasa nr 1 w ośrodku PKL Palenica w Szczawnicy. fot. mat. prasowe

Najlepsze atrakcje narciarskie

- Zgodnie z realizowanym planem inwestycyjnym modernizujemy zimową ofertę by zapewniać jak najlepsze atrakcje narciarskie. Do 2025 roku ośrodek na Jaworzynie Krynickiej zostanie zmodernizowany i mamy nadzieję, że stanie się rodzinną stacją narciarską numer 1 w Polsce. Pamiętamy także o zawodnikach trenujących profesjonalnie narciarstwo alpejskie i snowboard zjazdowy. Właśnie dlatego trasa nr 1 na Palenicy, Szafranówka 2 oraz trasa FIS nr 5 na Jaworzynie Krynickiej zostaną specjalnie zmodernizowane i udostępnione dla sportu wyczynowego - powiedział prezes Grupy PKL Daniel Pitrus.

Dotacje na rozwój inwestycji o strategicznym znaczeniu dla sportu dla Grupy PKL przekazał Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki. fot. mat. prasowe

Planowane inwestycje zakończą się do 2025 r. Mają one stanowić rozwój zaplecza treningowego dla klubów sportowych z licencją Polskiego Związku Narciarskiego i mają być profesjonalną bazą dla organizacji krajowych zawodów narciarskich oraz w randzie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS.

Obecna na konferencji czołowa polska zawodniczka w narciarstwie alpejskim Maryna Gąsienica-Daniel przyznała, że "plany inwestycyjne PKL to bardzo dobra informacja dla wszystkich sportowców trenujących narciarstwo alpejskie i snowboard zjazdowy w Polsce".

