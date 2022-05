Znamy termin otwarcia hotelu Hampton by Hilton w Szczecinie

W następstwie zawarcia umowy franczyzowej ze Szczecin Hospitality Group, Hampton by Hilton Szczecin East otworzy swoje podwoje w styczniu 2024 roku. To nie koniec inwestycji hotelowego potentata. Hilton pokazał inne planowane projekty.

Hilton ogłosił plany otwarcia sześciu hoteli w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i w Polsce w ramach ekspansji europejskiego portofolio grupy.

Hotele, które zostaną otwarte w Berlinie, Poczdamie, Wenecji, Bolonii, Plymouth i Szczecinie, powiększą grupę ponad 60 hoteli marki Hilton Garden Inn i 100 hoteli marki Hampton by Hilton działających obecnie w Europie.

- Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton są jednymi z najszybciej rozwijających się marek Hiltona, a ponad połowa naszych planów inwestycyjnych w Europie dotyczących hoteli przypada na właśnie te dwie marki. Hilton ustanowił jeden z najbardziej udanych i pożądanych modeli wsparcia franczyzy w europejskim hotelarstwie z ponad 350 hotelami działającymi obecnie pod kierownictwem sprawdzonych partnerów i kolejnymi nowymi 170 hotelami w planach. Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton cieszą się popularnością wśród gości, jak również ugruntowaną pozycją w wielu lokalizacjach, zarówno w miejscowościach regionalnych, jak i największych miastach stołecznych, od lotnisk po stadiony sportowe, co czyni je atrakcyjną propozycją dla inwestorów. Obecnie hotele funkcjonują w 23 krajach europejskich, a w ciągu najbliższych pięciu lat planowane jest otwarcie kolejnych obiektów na siedmiu nowych rynkach, dzięki czemu goście ceniący korzystne oferty będą mogli doświadczać wiodącej w branży gościnności Hiltona w coraz większej liczbie miejsc - mówi Patrick Fitzgibbon, starszy wiceprezes ds. rozwoju, EMEA, Hilton.



Tylko w ubiegłym roku, Hilton otworzył w Europie 23 nowe hotele Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton, między innymi Hilton Garden Inn Snowdonia w Walii i Hampton by Hilton Riga Airport na Łotwie. Marki kontynuują ekspansję w nowych lokalizacjach w całej Europie, w tym inaugurację nowych hoteli m.in. w Szczecinie, Bolonii, Poczdamie i Plymouth, a ich obecność w dużych miastach, takich jak Berlin i Wenecja, jest coraz silniej akcentowana.

Wizualizacja holu w hotelu Hampton by Hilton w Szczecinie, mat.pras.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Hampton by Hilton Szczecin East, Polska

Hampton by Hilton Szczecin East otworzy swoje podwoje w styczniu 2024 roku. Jest to pierwszy obiekt marki Hilton w Szczecinie, siódmym co do wielkości mieście w Polsce i siedzibie największego w kraju komercyjnego portu morskiego. Szczecin ma bezpośrednie połączenia kolejowe i promowe z innymi krajami europejskimi, w tym z Niemcami, Holandią, Czechami i Szwecją. Hotel oferujący 103 pokojów gościnnych położony będzie w samym sercu handlowej dzielnicy Szczecina, po wschodniej stronie Odry. Udogodnienia hotelowe obejmować będą centrum biznesowe, centrum fitness oraz dwie sale konferencyjne, które można będzie przekształcić w jedno większe pomieszczenie na potrzeby imprez.

Hilton Garden Inn Plymouth, Wielka Brytania

Usytuowany w doskonałym miejscu z widokiem na Plymouth Hoe, Hilton Garden Inn Plymouth będzie wyposażony w skybar, oferujący panoramiczne widoki na słynny na całym świecie naturalny port Plymouth Sound. Pierwsza nieruchomość Hiltona w tym brytyjskim mieście portowym - hotel z ofertą 150 pokojów - będzie położony w pobliżu historycznych miejsc, w tym Królewskiej Cytadeli i latarni morskiej Smeaton's Tower. Budowa hotelu ma się rozpocząć pod koniec 2023 roku, po podpisaniu umowy franczyzowej z Propiteer Hotels Limited.

Hilton Garden Inn Bologna North, Włochy

Hilton Garden Inn Bologna North będzie pierwszym obiektem Hiltona w Bolonii, stolicy regionu Emilia-Romania w północnych Włoszech. Bolonię, siedzibę Portyków Bolońskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, odwiedziło w 2019 roku ponad trzy miliony gości. Oferta hotelu obejmie 130 pokoi gościnnych, cztery sale konferencyjne, siłownię i 80 odkrytych miejsc parkingowych. Hotel zlokalizowany będzie w dzielnicy przemysłowej Quarto Inferiore, siedziby szeregu międzynarodowych firm i oddalonej od głównego historycznego centrum miasta o krótką przejażdżkę samochodem. Otwarcie hotelu zostało przewidziane na wiosnę 2023 roku. Będzie on działał na podstawie umowy franczyzowej zawartej z Piazza Hotels & Residences Srl, uznanym włoskim operatorem.

Hampton by Hilton Venice Tronchetto, mat.pras.

Hampton by Hilton Venice Tronchetto, Włochy

Wenecja powita swój pierwszy hotel Hampton by Hilton po podpisaniu umowy franczyzowej z Apex Alliance. Hotel umiejscowiony będzie na wyspie Tronchetto, skąd łatwo dotrzeć do centrum Wenecji zatrzymującymi się przed budynkiem autobusami wodnymi vaporetti. Piazzale Roma, główny węzeł komunikacyjny i część historycznego centrum Wenecji, jest oddalony o zaledwie cztery minuty jazdy pociągami komunikacji wahadłowej People Mover. Hotel z 324 pokojami gościnnymi, oferujący salę śniadaniową i bar, dwie sale konferencyjne, centrum fitness i wydzieloną strefę pracy (Work Zone), którego otwarcie zaplanowano na wiosnę 2024 roku, będzie jednym z największych w Wenecji.

Hampton by Hilton Berlin Airport West, mat.pras.

Hampton by Hilton Berlin Airport West, Niemcy

Hampton by Hilton Berlin Airport West będzie pierwszym obiektem Hiltona na międzynarodowym lotnisku Berlin Brandenburg w stolicy Niemiec. Otwarte w 2020 roku lotnisko zastąpiło porty lotnicze Berlin Tegel i Berlin Schönefeld, które łącznie obsłużyły ponad 35 milionów pasażerów w 2019 roku. Hotel, którego otwarcie zaplanowano na listopad 2024 roku, działający na podstawie umowy franczyzowej z długoletnim partnerem Hiltona, firmą tristar GmbH, będzie oferował 196 pokoi gościnnych, salę śniadaniową i bar, a także siłownię i 150 miejsc parkingowych. Do terminali lotniskowych będzie można dojechać w mniej niż pięć minut, zaś do centrum miasta – w zaledwie 35 minut.

Hampton by Hilton Potsdam, mat.pras.

Hampton by Hilton Potsdam, Niemcy

Hampton by Hilton Potsdam będzie pierwszym hotelem Hiltona w Poczdamie, działającym w oparciu o umowę franczyzową zawartą z wieloletnim partnerem i operatorem Signo Hospitality. Hotel położony będzie w bliskim sąsiedztwie Filmpark Babelsberg, działającego studia filmowego i parku tematycznego, oferującego odwiedzającym wgląd za kulisy przemysłu filmowego. Miasto szczyci się również bogatym dziedzictwem historycznym, m.in. Pałacem Sanssouci, letnią posiadłością byłego króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Hotel z 163 pokojami gościnnymi będzie oferował takie udogodnienia jak sala śniadaniowa, bar, sala konferencyjna i siłownia, a jego otwarcie przewidziano na czerwiec 2024 roku.