Grupa Arche wygrała przetarg na sprzedaż zabytkowej Starej Olejarni w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej. Firma zaoferowała najwyższą cenę - 500 tys. zł. W XIX-wiecznej ruinie działał kolejno: młyn, fabryka szczotek i odlewnia metali kolorowych.

Grupa Arche wygrała - ogłoszony przez władze Szczecina - przetarg na sprzedaż Starej Olejarni w Szczecinie.

Stara Olejarnia wpisana jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Stara Olejarnia, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, może być przeznaczona pod zabudowę usługową lub mieszkaniową wielorodzinną.

Kolekcja Arche to rewitalizowane hotele historyczne oraz hotele miejskie.

Piątego października w Urzędzie Miasta Szczecina odbył się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Dębogórskiej. Grupa Arche go wygrała, proponując najwyższą cenę, która ostatecznie wyniosła 500 tys. zł.

Grupa Arche zobowiązała się do zachowania historycznego charakteru Starej Olejarni w Szczecinie oraz stworzenia w obiekcie m.in. miejsca spotkań lokalnej społeczności.

Jest to kwota po zastosowaniu bonifikaty z uwagi na wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków. Radni wyrazili zgodę na sprzedaż oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży netto nieruchomości z 50 proc. do 99 proc.

Hotel lub mieszkania w Starej Olejarni

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,4760 ha wpisana jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, może być przeznaczona pod zabudowę usługową lub mieszkaniową wielorodzinną.

„Nasza firma zobowiązuje się do zachowania jej historycznego charakteru i wartości oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac renowacyjnych zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Jesteśmy świadomi wagi tego zadania i będziemy pracować z najwyższym zaangażowaniem, aby Stara Olejarnia była miejscem spotkań lokalnej społeczności” - czytamy w komunikacie grupy Arche.

Stara Olejarnia w portfelu Arche

Własność Starej Olejarni zostanie przeniesiona na Arche po zamknięciu procedur przetargowych i podpisaniu umowy. Wiadomo, że firma Arche zobowiązała się w terminie 30 miesięcy od daty jej podpisania do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwoleń, umożliwiających rozpoczęcie działań inwestycyjnych, w tym konserwatorskich. Ma też wykonać niezbędne roboty zabezpieczające.

Z kolei w terminie 60 miesięcy od daty podpisania umowy Arche wykona stolarkę otworową, doprowadzając obiekt do stanu zamkniętego, ukończy pełen zakres prac remontowo - adaptacyjnych na warunkach określonych w planie miejscowym oraz przeprowadzi konserwację estetyczną elewacji.

Grupa Arche rewitalizuje obiekty zabytkowe, często przemysłowe lub o znaczeniu historycznym. Nadaje im nowe funkcje: hotelowe, społeczne, usługowe oraz integrujące lokalne społeczności.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl