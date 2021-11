ZnowuSieSpotykamy. Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń podsumowuje kampanię

Kampania #ZnowuSieSpotykamy została zainaugurowana w lipcu 2021 r., jako wsparcie komunikacyjne przemysłu spotkań i wydarzeń, w tym sektora MICE i turystyki biznesowej.

Celem kampanii było pokazanie, że organizowanie bezpiecznych wyjazdów oraz wydarzeń biznesowych i rozrywkowych jest możliwe z udziałem profesjonalnych organizatorów wydarzeń, agencji eventowych i incentive travel, przewoźników oraz całej sieci usługodawców, którzy są w pełni przygotowani do standardów pracy w warunkach New Normal.

- Poprzez cykliczną prezentację zrealizowanych od lipca 2021 projektów w Polsce i za granicą chcieliśmy także podkreślić znaczenie przemysłu spotkań w post-pandemicznej odbudowie potrzeb społecznych i relacji międzyludzkich – wyjaśnia Małgorzata Musiał-Bzowska, sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.

Adresatami kampanii byli klienci korporacyjni, branża MICE, opinia publiczna, interesariusze rynku spotkań i wydarzeń, media, szeroko pojęty rynek turystyki biznesowej w Polsce. Na potrzeby kampanii została utworzona m.in. dedykowana podstrona w serwisie internetowym Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, na której zaprezentowano galerię kilkudziesięciu projektów nadesłanych przez członków Rady. Były to eventy, wydarzenia plenerowe, incentive travel, study tours, konferencje, kongresy, festiwale i targi, które odbyły się od czerwca do października 2021. Kampanii towarzyszyły także publikacje w mediach branżowych, social mediach m.in. na profilu facebookowym TUgether, opatrzone tagami #ZnowuSieSpotykamy, #WeMeetAgain, #WeTravelAgain.

Efektem kampanii było ponad 150 publikacji w mediach internetowych i w mediach społecznościowych, o zasięgu ponad 1,5 mln odbiorców.

- Cieszymy się z pozytywnego odbioru naszej kampanii. Na szybki powrót do realizacji spotkań i wydarzeń czekali zarówno zleceniobiorcy, jak i klienci. Przez ostatnie miesiące obserwowaliśmy jak branża efektywnie nadrabiała skumulowane potrzeby integrowania się, podróżowania, uczestniczenia w wydarzeniach biznesowych, kulturalnych i rozrywkowych. Było to ogromne wyzwanie dla organizatorów, którzy działali w ograniczonym czasie i często w zredukowanych zespołach. Teraz branża najbardziej potrzebuje konkretnych regulacji i narzędzi, żeby po prostu działać nieprzerwanie, z przewidywalną perspektywą na odbudowę strat z 2 lat pandemii - komentuje Daria Rzadkiewicz, Head Of Operations&PR SOIT oraz koordynatorka kampanii z ramienia Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.