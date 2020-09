Zobacz, jak Hotele Diament dbają o bezpieczeństwo gości

Zasady bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia epidemicznego zostały wdrożone we wszystkich obiektach należących do sieci Hoteli Diament, a spektrum wdrożonych zmian jest bardzo szerokie i obejmuje każdą ze stref. Wszystko po to, by goście czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Nasz hotel jest bezpieczny

Dla zachowania szczególnej ostrożności, Hotele Diament zadbały o to, by na ich terenie przebywali wyłącznie zameldowani goście. Przy wejściu oraz przy recepcji znajdują się informacje o maksymalnej liczbie osób w hotelu, środki do dezynfekcji rąk oraz niezbędne zalecenia, instrukcje oraz informacje kontaktowe do Sanepidu czy najbliższych aptek. Dodatkowo, w recepcjach zamontowano specjalne osłony w celu zapewnienia bezpiecznej przestrzeni dla gości i zespołu. Pracownicy hotelu, jeszcze przed rozpoczęciem procesu meldowania, mierzą gościom temperaturę, a następnie - w zależności od stanu zdrowia potencjalnego gościa - postępują według ustalonych procedur. Sam proces meldowania został skrócony do minimum, a płatności realizowane są - w miarę możliwości i decyzji gości - w formule bezgotówkowej.

Części wspólne

W każdej ogólnodostępnej części obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach oraz utrzymywania dystansu społecznego. W hotelach zadbano o maksymalne środki ostrożności - każda z powierzchni jest wielokrotnie dezynfekowana w ciągu dnia, powierzchnie wymagające dotyku (panele w windzie, domofon, panele terminali płatniczych, itp.) zostały zabezpieczone folią, a w wielu miejscach znajdują się punkty ze środkami do dezynfekcji.

Pokoje

Dla bezpieczeństwa gości, wprowadzono sprzedaż pokoi w systemie rotacyjnym. Jak zapewniają przedstawiciele Hoteli Diament, wprowadzono zasadę 24-godzinnej przerwy pomiędzy rezerwacjam oraz świadomego rozmieszczenia gości w hotelu, tzn. liczba osób przebywających w pokojach na danym piętrze jest ściśle kontrolowana i minimalizowana.

