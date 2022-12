Większość sieci hoteli doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zrównoważony rozwój będzie towarzyszyć branży już zawsze - mówi Tomasz Beliniak, Director of Engineering and Risk Management w Crowne Plaza Warsaw – The HUB.

Czy luksusowe hotele stawiają sobie wyżej poprzeczkę w realizacjach ekologicznych założeń?

Tomasz Beliniak: Zdecydowanie tak! Dziś “sustainability” to kwestia, o którą codziennie pyta niemal każdy świadomy klient - zarówno indywidualny - decydujący się na nocleg w hotelu, jak i biznesowy i korporacyjny - organizujący konferencje w naszych przestrzeniach.

Wymagający goście hotelowi coraz częściej pytają o ofertę wegetariańskich i wegańskich posiłków. Podobnie jest w naszej restauracji Nova Wola. Biorąc pod uwagę tak wysoki poziom świadomości i wymagań klienta, sieci hotelowe - zwłaszcza te luksusowe - nie mogą pozostawać na to obojętne.

Świetnie pokazują to prowadzone przez naszą grupę globalne badania, które wykazały, że w kwestii odpowiedzialnego podróżowania, konsumenci są bardziej świadomi, niż kiedykolwiek wcześniej.

Aż 82 proc. respondentów stwierdziło, że decyduje się na markę hotelową, która dba o zrównoważony rozwój, a aż 32 proc. jest w stanie zapłacić więcej za zakwaterowanie w miejscu spełniającym tę potrzebę.

Jak dziś można zdefiniować hotel przyjazny środowisku? Co o tym decyduje? Certyfikacja? Bieżąca działalność? Realizacja strategii ESG?

Odpowiednia certyfikacja i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju są oczywiście niezwykle ważne w funkcjonowaniu hotelu przyjaznego środowisku. Oprócz tego kluczowe jest jednak wyjście ponad standardowe, podstawowe rozwiązania proekologiczne przyjęte i rozpowszechniane w branży od lat. Chodzi tu m.in. o zastępowaniu plastikowych słomek alternatywami wykonanymi z biodegradowalnych materiałów, stosowanie w łazienkach dużych butelek z kosmetykami czy recykling.

Naturalnie są to niezwykle ważne i przydatne inicjatywy, które należy stosować. Niemniej, nowoczesne możliwości udowadniają, że warto się na nich nie zatrzymywać. Warto pójść o krok dalej i śmiało mogę stwierdzić, że jako Crowne Plaza Warsaw – The HUB, takie kroki regularnie wykonujemy.

Crowne Plaza Warsaw – The HUB, mat.pras.

Co więcej możemy poszczycić się niezwykle ważnymi certyfikatami. Wśród nich znajdują się m.in. BREEAM, będący jednym z najważniejszych systemów oceny budynków pod względem ich oddziaływania na środowisko, a także WELL Health-Safety Rating, będące bezpośrednim potwierdzeniem, że rozwiązania zastosowane w budynku, procedury i kontrola kluczowych systemów mają przełożenie na bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników, co w dużej mierze także nie bez znaczenia pozostaje dla ekologii.

Najlepszym przykładem jest m.in. brak wykorzystywania substancji chemicznych, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Jakie rozwiązania wdrożono w Crowne Plaza Warsaw? Od tych technicznych, wprowadzanych na etapie wykończenia wnętrz po bieżącą działalność?

Nie jest tajemnicą, że w hotelu Crowne Plaza Warsaw – The HUB szacunek dla środowiska jest jedną z naszych głównych dewiz. Właśnie dlatego prowadzimy szereg działań bezpośrednio zmniejszających negatywny wpływ na planetę.

Mowa m.in. o aktywnościach mających na celu zmniejszenie emisji CO2 oraz oszczędność energii, co biorąc pod uwagę ogromne wzrosty cen energii, ma także duże znaczenie ekonomiczne.

Wśród nich możemy wymienić m.in.: redukcję wydajności central wentylacyjnych w przestrzeniach wspólnych przy jednoczesnym badaniu jakości powietrza czy optymalizację nastaw temperatury zadanej w pomieszczeniach tak, aby nie obniżać komfortu przebywających w nich gości i pracowników.

Stosujemy także inteligentne rozwiązania sterujące wydajnością okapów kuchennych w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Wykorzystujemy też czujniki obecności w taki sposób, aby zminimalizować czas działania urządzeń gdy w pomieszczeniach nikt nie przebywa.

Ponadto, dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania budynkiem i prowadzeniu dokładnych statystyk zużycia energii, jesteśmy w stanie zoptymalizować wiele procesów.

Crowne Plaza Warsaw – The HUB, mat.pras.

Nie bez znaczenia pozostaje także oszczędność wody. W tej kwestii dużą rolę odgrywa specjalny system pozwalający na zbieranie deszczówki, którą następnie wykorzystujemy do spłukiwania toalet na niższych piętrach oraz do podlewania zieleni. Znaczący wpływ na oszczędność wody mają również specjalne oszczędne słuchawki prysznicowe oraz perlatory w kranach.

Co więcej, w hotelowych łazienkach stosujemy większe półlitrowe pojemniki na kosmetyki oraz – co może się wydawać prozaiczne – nie marnujemy niewykorzystanego w pokojach papieru toaletowego, który przekazywany do użytku pracownikom.

Aktywnie przeciwdziałamy także marnowaniu żywności. Chętnie wspieramy wszystkich naszych klientów konferencyjnych w momencie niewykorzystania całkowitej ilości przygotowanej przez nas żywności.

Wówczas wspólnie przekazujemy żywność odpowiednim stowarzyszeniom. Duży nacisk kładziemy także na wyszukiwanie – wspólnie z szefem kuchni oraz processing managerem – lokalnych, ekologicznych hurtowni i producentów żywności wyłącznie z biodegradowalnych opakowaniach.

Crowne Plaza Warsaw – The HUB, mat.pras.

Wszystkie wykonywane przez nas działania wpisują się w realizację pięciu głównych założeń zrównoważonego rozwoju w całej grupie IHG.

Goście hotelowi przywiązują wagę do proekologicznych rozwiązań stosowanych w hotelach?

W naszym hotelu - jak najbardziej. Widać to przede wszystkim w kontekście stosowanego przez nas programu, w którym zachęcamy do ponownego skorzystania z ręczników, co w znacznym stopniu minimalizuje zużycie wody oraz prądu.

Mimo że oczywiście wymieniamy je wedle życzenia naszych gości, zauważamy, że rzeczywiście coraz rzadziej jest taka konieczność. Pokazuje to wyraźnie, jak wysoka jest świadomość przeważającej większości gości naszego hotelu.

Klienci cenią sobie przede wszystkim rozwiązania, które bezpośrednio wpływają na komfort korzystania z hotelu. Mowa tu m.in. o stacji ładowania samochodów elektrycznych znajdującej się na parkingu podziemnym, czy możliwości bezpiecznego pozostawienia swojego roweru - mówi Tomasz Beliniak.

Tym, co jest także wyjątkowo cenione przez naszych gości jest lokalizacja obiektu – Rondo Daszyńskiego gwarantuje doskonałą dostępność transportu publicznego. Nie bez echa przechodzi także obecność wielu stacji rowerów miejskich oraz mnogość ścieżek rowerowych dostępnych w bliskim sąsiedztwie hotelu.

Czy IHG posiada ekologiczne rozwiązania dedykowane dla waszej marki czy wręcz dla waszego obiektu?

W tej kwestii na uwagę z pewnością zasługuje, wprowadzony globalnie w całej naszej grupie hoteli, tzw. IHG Green Engage™, czyli system zrównoważonego rozwoju, który zapewnia hotelom zaawansowane możliwości zarządzania budynkiem oraz prowadzenie szczegółowych statystyk zużycia energii.

System zakłada ponad 200 rozwiązań, pomagających zmniejszyć zużycie energii, wody i odpadów, a co za tym idzie poprawić ich wpływ na środowisko.

Crowne Plaza Warsaw – The HUB, mat.pras.

System IHG Green Engage™, ma cztery poziomy certyfikacji, z czego poziom pierwszy jest wymagany dla wszystkich hoteli z grupy IHG. Hotele na tym poziomie zobowiązane są do wdrożenia dziesięciu najważniejszych rozwiązań zapewniających oszczędność energii i kosztów, wśród których znajdują się m.in.: monitorowanie danych o zużyciu energii, stworzenie zespołu ds. optymalizacji zużycia mediów w obiekcie, czy instalacja energooszczędnego oświetlenia w pokojach.

Im wyższy poziom, tym większa ilość zastosowanych proekologicznych rozwiązań. Aby obiekt mógł osiągnąć poziom 3 lub wyższy, musi zmniejszyć zużycie energii o 25 proc.

Jak oceniacie Państwo zrównoważony rozwój i ekologiczne podejście do biznesu w polskim hotelarstwie?

Zdecydowana większość sieci hoteli oraz samych obiektów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kwestia “sustainability”, czyli zrównoważonego rozwoju będzie całej branży towarzyszyć już zawsze.

Na uwagę zasługuje podejście właścicieli hoteli do ograniczenia śladu węglowego, którzy w większości przypadków, w tej kwestii planują “zejście” do zupełnego zera do 2030 roku. Obiekty hotelowe, zwłaszcza te należące do globalnych sieci nie mogą pozostawać na to obojętne.

Wiele sieci hotelowych posiada dokładnie sprecyzowane plany i strategie, których realizacja spowoduje zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W przypadku naszej grupy IHG na uwagę zasługuje plan “Journey to tomorrow”, będący – opartym na szeregu badań – swojego rodzaju zobowiązaniem dla świata.

Plan, który powstał w wyniku kompleksowego procesu z udziałem zewnętrznych ekspertów oraz współpracy z przedstawicielami całej branży wpisuje się w uniwersalne ramy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 i z pewnością pozwoli na ograniczenie impaktu na środowisko.

