Aparthotele nie są najczęściej obiektami pierwszego wyboru dla gości na krótki i średni okres pobytu, ponieważ zazwyczaj większy komfort wypoczynku oferuje condohotel.

Najbezpieczniej zainteresować się obiektami, które będą działać w ramach dobrej sieci hotelowej, choć za taki lokal trzeba zapłacić więcej.

Międzynarodowy szyld jest gwarantem dobrej jakości i tego, że obiekt z biegiem czasu nie straci konkurencyjności.

Aparthotele rzadziej powstają w ramach znanych sieci hotelowych.

Rynek condo w Polsce jest głównie kurortowy, choć są nieliczne wyjątki. Od zawsze ta forma inwestowania była trochę emocjonalna – inwestorzy decydowali się na apartament ze względu na ładne widoki - tłumaczy Jacek Tokarski, właściciel butikowej agencji doradczej HIDA – Hotel Investment & Development Advisory.

- W minionych latach w miejscowościach wypoczynkowych powstawało bardzo wiele aparthoteli, które nie miały żadnej infrastruktury towarzyszącej. Ich lokatorzy często musieli się stołować w restauracjach pobliskich condohoteli. Dzisiaj już raczej deweloperzy wiedzą, że trzeba zapewnić usługi towarzyszące albo w pobliżu budynku, albo pod jego dachem – tłumaczy Jacek Tokarski, właściciel butikowej agencji doradczej HIDA – Hotel Investment & Development Advisory.

Apartament wakacyjny to długoletnia inwestycja

To także rzutuje na wartość apartamentu wakacyjnego, bo jego zyskowność zleży od zadowolenia gości. Trzeba też pamiętać, że to długoletnia inwestycja i zawsze – choć niekoniecznie regularnie – jej wartość powinna rosnąć tak, żeby przewyższać inflację.

Nie należy zapominać o amortyzacji. Pod tym względem condo i aparthotele znacznie się różnią. Condohotelem rządzą zazwyczaj jednolite standardy, więc właściciele poszczególnych jednostek właściwie nie muszą się tym martwić. Tymczasem w aparthotelach bywa z tym różnie.

- Zdarzają się zarówno rozwiązania wzorcowe, z w pełni zorganizowanym zarządzaniem i utrzymaniem budynku, jak również zupełnie prowizoryczne budynki z wieloma operatorami, bez recepcji i bez gwarancji, że operator zadba o utrzymanie, zarówno lokalu, jak i budynku. Jeśli operator wynajmu nie zobowiąże się do obsługi także kwestii technicznych, to właściciel może mieć problem, bo będzie musiał sam za każdym razem zadbać np. o wymianę żarówki lub naprawę cieknącego kranu – wyjaśnia Jacek Tokarski.

Pod dobrym szyldem

Wśród nabywców condo nadal żywa i nie do końca zrozumiała jest zasada, że condohotel to wakacje, a nie miejski biznes, który pracuje codziennie, nawet poza sezonem – tłumaczy Jacek Tokarski, właściciel butikowej agencji doradczej HIDA – Hotel Investment & Development Advisory.

