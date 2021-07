10 ofert condohoteli i apartamentów wakacyjnych, które warto zobaczyć!

Inwestycje takie jak condopokoje albo apartamenty wakacyjne to alternatywa dla inwestorów, ale i deweloperów. Pomimo kryzysu, na koniec 2020 roku podaż condohoteli i obiektów z apartamentami wypoczynkowymi wzrosła o 6 proc. Gdzie szukać dobrych okazji? Przyjrzeliśmy się ofertom z wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych www.propertystock.pl

Na koniec 2020 roku podaż condohoteli i obiektów z apartamentami wypoczynkowymi wzrosła o 6 proc. w porównaniu do 2019 roku, co przełożyło się na 2106 nowych apartamentów – podają eksperci Emmerson Evaluation w raporcie „Rynek hoteli oraz condohoteli w Polsce”.

W pierwszej połowie br. przybyło 860 apartamentów, przede wszystkim w pasie nadmorskim i górskim. Nowa podaż w największym stopniu zasiliła pas górski. Najwięcej pokoi pojawiło się w Wiśle m.in. w obiekcie Crystal Mointain Resort (491 apartamentów). W 2020 roku uruchomionych zostało też sześć nowych obiektów – czytamy w raporcie Emmerson Evaluation. Stołeczną podaż uzupełnił Tulip Residence oferujący inwestorom 64 apartamenty.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

W pasie nadmorskim najwięcej apartamentów zostało uruchomionych w Świnoujściu w obiekcie Baltic Park Molo – Etap III – było to 170 pokoi.

W portalu prezentującym ofertę nieruchomości komercyjnych www.propertystock.pl nie brakuje inwestycyjnych ofert apartamentów wakacyjnych i condo pokoi. Które są najbardziej atrakcyjne? Wybraliśmy aż 10 z nich!

Nadmorski apartament bezpośrednio przy plaży we Władysławowie

Na sprzedaż 3-pokojowy apartament w kompleksie SPA&Welness Maloves we Władysławowie, świetnie położony bezpośrednio przy Nadmorskiej Promenadzie przy wejściu na piękną, szeroką piaszczystą plażę we Władysławowie. Apartament o powierzchni 78,55m2 składa się z pokoju dziennego połączonego z kuchnią z wyjściem na taras z widokiem na pas nadmorskiej roślinności iglastej, dwóch sypialni oraz łazienki z natryskiem. Wyposażony i umeblowany. Do apartamentu przynależy miejsce parkingowe w podziemnej hali garażowej.

Cena: 1 380 000 zł

Nowy nadmorski apartament w Gdyni

Na sprzedaż 3-4 pokojowy apartament w nowo budowanej kameralnej Inwestycji Apartamenty Wolności, świetnie położonej zarówno blisko ścisłego centrum Gdyni, morza jak i terenów rekreacyjnych Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Apartament o powierzchni 64,75m2 położony jest na pierwszym piętrze, w jednym z dwóch komfortowych i kameralnych apartamentowców z cichobieżnymi windami i halą garażową.

Cena: 978 000 zł

