Akademik, coliving, mieszkanie? Przegląd mieszkań na studencką kieszeń

1. Liczba studentów rośnie

Liczba studentów w Polsce przekracza milion osób – w roku akademickim 2018/2019 ich liczba wyniosła 1,2 mln, a przełom 2019/2020 wzbogacił kraj o kolejnych 424 tys. nowych żaków. Według wielu prognoz i raportów lata świetności oraz rekord z 2005/2006 roku wynoszący niemal 2 mln osób na studiach raczej się nie powtórzą. Pomimo starzenia się społeczeństwa najbliższe lata powinny jednak przynieść stabilizację populacji studentów w Polsce – ich prognozowana liczba w latach 2020-2030 nadal oscylować będzie w okolicach miliona żaków . Systematycznie rośnie również liczba studentów zagranicznych. W roku akademickim 2018/2019 w Polsce studiowało ponad 78 tys. cudzoziemców. Obecnie, w 2020 roku ich liczba wzrosła do ponad 90 tys. osób.

2. Nauka stacjonarna czy zdalna?

Nikogo nie dziwi fakt, że najwięcej studentów stara się o przyjęcie do najlepszych polskich uczelni znajdujących się w największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Lublinie i Katowicach. Według Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2020” pierwsze miejsce w tym roku zajął Uniwersytet Jagielloński z Krakowa. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych najlepsza okazała się Akademia Leona Koźmińskiego z Warszawy . Pomimo obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz powszechnej opinii dotyczącej możliwości nauki zdalnej studenci powinni „być na miejscu” i posiadać lokum w mieście, w którym znajduje się uczelnia. Zarówno wyżej wymienione uczelnie, jak również zdecydowana większość innych szkół wyższych postawiła w tym roku na tzw. mieszany tryb zajęć. Studenci muszą być więc obecni na niektórych wykładach i w wybrane dni tygodnia natomiast w zdecydowanie mniejszych grupach.

3. Portfel studenta

Według danych opublikowanych w raporcie ThinkCo miesięczny budżet polskiego studenta wynosi ok. 471 euro, stawiając go tym samym w gronie najmniej zamożnych uczniów w Europie. Mniej pieniędzy do dyspozycji mają jedynie mieszkańcy Serbii, Gruzji, Turcji i Chorwacji. Dla porównania miesięczny budżet studenta z Niemiec wynosi 983 euro, a żaka ze Szwajcarii aż 2227 euro. Nic więc dziwnego, że polscy uczniowie szukają oszczędności a wysokość czynszu jest jednym z głównych czynników wyboru nieruchomości studenckich.

