Andrew König na Property Forum: Przyszłe transakcje uzależnione są od dalszego przebiegu pandemii

- Przez lata słyszeliśmy od niejednego właściciela nieruchomości, że nic nie jest na sprzedaż, a wszystko co jest ma odpowiednią cenę. Mówiąc poważnie – od dalszego przebiegu pandemii uzależnione są przyszłe transakcje - uważa Andrew König, CEO, Redefine Properties Limited.

Jego zdaniem presja na zmniejszenie dochodów z wynajmu wpłynie na wartości kapitału w perspektywie krótko– i średnioterminowej. - Możemy więc oczekiwać, że stopa kapitalizacji powinna rosnąć w tym samym przedziale czasowym, powodując spadek wartości aktywów wtórnych, szczególnie w obiektach usługowych, takich jak handel detaliczny i hotele. Szybki rozwój e-commerce i dążenie do krótkich, krajowych łańcuchów dostaw, zapewni solidną podstawę dla rynków logistycznych - mówi König.

Podkreśla jednak, że na rynku nie brakuje kapitału gotowego do zainwestowania. - Są to głównie fundusze private equity, ale o transakcjach średnioterminowych zadecydują niższe ceny obiektów. Należy również zauważyć, że koszt zadłużenia obiektów przecenionych, m.in. ze względu na marżę banku będzie wpływać na ocenę ryzyka w perspektywie krótko– i średnio terminowej. Zmiana ta może przynieść korzyści przyszłym inwestorom. Pozytywne nastroje na rynku wynajmu związane ze stopniowym powrotem pracowników do biur oraz klientów do galerii handlowych prawdopodobnie będą wspierać kluczowe inwestycje w nadchodzących kwartałach. Sądzę, że apetyt inwestorów na najlepsze, komercyjne nieruchomości wzmocni się w nadchodzących kwartałach, ponieważ kusi ich niewielki stopień ryzyka długoterminowych pożyczek - podsumowuje.

Retransmisja sesji: Nieruchomości komercyjne w Polsce