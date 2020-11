Apartamentowiec z dostępem do przystani. Taki projekt powstaje w Mielnie

Ma je Sea & Lake to apartamentowiec premium, który powstaje w Mielnie na Mierzei Jamneńskiej. Inwestycję charakteryzuje wysoki standard wykończenia, a także dostęp do molo i prywatnej przystani.

Nadmorskie tereny cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. W dużej mierze dlatego że w niepewnych czasach pandemii wydają się najpewniejszą lokatą. Nie można jednak tego trendu uznać wyłącznie za reakcję rynku na COVID-19. Moda na apartamenty czy działki nad Bałtykiem trwa już od jakiegoś czasu. Pandemia tylko ją wzmocniła.

- Piaszczyste plaże, sosnowe lasy i czyste powietrze zachęcają do odpoczynku nad morzem przez cały rok. Rośnie więc ruch turystyczny, a wraz z nim perspektywa zysków z wynajmu nieruchomości. To przyciąga inwestorów, którzy szukają najlepszych lokalizacji. Doskonale to rozumiemy, dlatego nasze luksusowe apartamenty położone są tylko 350 m od morza i zaledwie 50 m od jeziora Jamno i mariny. Dzięki temu można w kilka minut dojść do morskiej plaży lub niemal spod drzwi wyruszyć w rejs po jednym z największych polskich jezior - mówi Ewa Zięciak, właścicielka Sea & Lake - apartamentów w Mielnie.

Mowa o jeziorze Jamno, które pod względem wielkości jest dziewiątym jeziorem w Polsce. Niebawem będzie można wypłynąć z niego na otwarte morze. Spółka Wody Polskie planuje naprawę i przebudowę wrót sztormowych na Jamneńskim Nurcie - kanale, który łączy Jamno z Bałtykiem. Dzięki tej modernizacji powstanie między innymi śluza żeglugowa o wymiarach 4m x 25m.

Otwarcie kanału na żeglugę z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia jeziora, które już teraz przyciąga amatorów sportów wodnych. Od lat rozgrywają się na nim regaty o Błękitną Wstęgę i Błękitną Wstążkę Jamna, a w sierpniu tego roku po raz pierwszy odbyła się na tym akwenie parada jachtów.

Dostęp do Bałtyku doda też prestiżu i atrakcyjności przedsięwzięciu, które realizuje Porters Development - właściciel Sea & Lake. Ponadto będzie czynnikiem korzystnie wpływającym na wartość apartamentów, których kolejne kondygnacje właśnie powstają pod adresem: Sosnowy Las, Mielno.

Podobnie jest z przystanią. Swobodny dostęp do położonej blisko kompleksu Sea & Lake mariny to ogromna wygoda. Mało jest takich miejsc, gdzie można zacumować jacht, żaglówkę czy inny sprzęt wodny tak blisko domu.

- Przebudowa Kanału Jamneńskiego sprawi, że projekt Sea & Lake będzie inwestycją unikatową na skalę europejską. Dzięki największej marinie – i to położonej tuż przy apartamentowcu – wypłyniemy nie tylko na jezioro, ale i na morze. Jeśli będziemy chcieli, dotrzemy do resortu drogą wodną - podkreśla Ewa Zięciak.