Apartamenty nad Bałtykiem rozchodzą się jak świeże bułeczki. II etap Porta Mare Baltica zarezerwowany w 50 proc.

Gorzowski Budnex wprowadził do sprzedaży II etap Porta Mare Baltica w Kołobrzegu. To kolejne kameralne trzy apartamentowce, w których znajdą się łącznie 63 lokale. Już w pierwszych dniach sprzedaży połowa z nich została zarezerwowana. Podobnie sytuacja wygląda w innych nadmorskich lokalizacjach dewelopera.

Kołobrzeg to jedna z trzech nadmorskich miejscowości, w których Budnex aktualnie realizuje swoje inwestycje. Porta Mare Baltica położona jest zaledwie 750 metrów od morza. Na kompleks nadmorskich apartamentów złoży się szesnaście trzypiętrowych budynków. Wszystkie apartamenty w pierwszych czterech budynkach zostały już sprzedane, stąd realizacja kolejnego etapu projektu.



- Zainteresowanie nieruchomościami nad Bałtykiem od kilku lat systematycznie wzrasta. Widzimy to zarówno po naszych nadmorskich projektach jak i po liczbie konkurencyjnych inwestycji – mówi Dorota Zentkowska z biura sprzedaży Budnex - Tegoroczna sytuacja związana z koronawirusem sprawiła jednak, że zainteresowanie nieruchomościami na cele rekreacyjne się zwielokrotniło. Ograniczenia w przemieszczaniu, zamknięte granice i restrykcje sanitarne spowodowały, że szukamy bezpiecznych miejsc wypoczynku. To jeden z powodów, dla których klienci z takim entuzjazmem przyjmują kolejne inwestycje. Chcą bowiem wypoczywać na własnych zasadach i mieć bezpieczny azyl – dodaje.

W kolejnych trzech budynkach Porta Mare Baltica znajdą się 63 apartamenty o powierzchni od 33 do 69 mkw. Wśród nich będą lokale 2, 3 oraz 4 pokojowe. Warto dodać, że do każdego mieszkania przynależy przynajmniej jeden balkon, a największe lokale posiadają ich aż dwa - w tym jeden narożny.

Przykładem tego, że klienci są gotowi, by zaczekać na nadmorski apartament w pożądanej lokalizacji jest Porta Mare Marina w Dziwnowie. Inwestycja została wprowadzona do oferty dewelopera w połowie zeszłego roku, budynek jest w końcowej fazie prac konstrukcyjnych, a blisko połowa apartamentów w tej lokalizacji jest już sprzedana. W ramach tego projektu gorzowskiego dewelopera powstają dwa pięciokondygnacyjne budynki. Wachlarz dostępnych powierzchni lokali wynosi od 25 do 75 mkw. Warto dodać, że przekazanie kluczy do nadmorskich M w tej inwestycji przewidziane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.