Aparthotel w austryjackich Alpach to łakomy kąsek dla inwestorów

Kiedy i gdzie pojawiła się koncepcja aparthotelu?

Pionierem w Eurpie była Francja. Rząd francuski już w 1967 wprowadził tzw. system leaseback, którego głównym celem było rozszerzenie oferty zakwaterowania v najpopularniejszych regionach rekreacyjnych.

Jaka jest podstawowa zasada tego systemu?

Inwestor kupuje nieruchomość na swoją własność prywatną, jednocześnie zobowiązuje się do korzystania z nieruchomości tylko przez ograniczony czas, a podczas jego nieobecności nieruchomość zostanie wynajęta za pośrednictwem określonego operatora. Dla inwestora korzystne jest to, że może realizować zyski z wynajmu, a jednocześnie ma zapewnioną usługę zarządzania i dalszego wynajmu nieruchomości. Ponadto ma możliwość zwrotu podatku VAT od ceny zakupu nieruchomości.

Kiedy i w jaki sposób ten system zaczął być wdrażany w Austrii?

Rellox sprzedaje nieruchomości w Austrii od 2004 r., gdy Polska przystąpiła do UE, zanikły wtedy bariery prawne przy zakupie nieruchomości bezpośrednio przez osobę fizyczną dzięki ustawie o swobodnym przepływie kapitału w UE. W tym czasie w austriackich Alpach budowano klasyczne projekty mieszkaniowe. Austriacka koncepcja apart-hotelowa, zainspirowana francuskim systemem leaseback, zaczęła pojawiać się dopiero około 2010 roku.

Dlaczego dopiero w 2010 roku?

Jest kilka powodów. Od sytuacji pokryzysowej na rynku nieruchomości, przez wzrost przyjazdów zagranicznych turystów do Alp, aż do warunków legislacyjnych w Austrii. Austria jest jednak o kilka lat przed rynkiem nieruchomości w Alpach szwajcarskich lub we włoskich Dolomitach. Austriacki rynek nieruchomości był z kolei jednym z pierwszych w Europie, który zareagował na zwiększony popyt inwestorów na koncepcję aparthotelu.

Jaki jest właściwie powód zainteresowania deweloperów budową nowych projektów w Alpach w formie koncepcji aparthotelowej?

Z jednej strony deweloperzy muszą trzymać się planu zagospodarowania przestrzennego. A w większości alpejskich ośrodków narciarskich plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę nowych projektów tylko w formie aparthotelowej, tzn. takiej, w której nieruchomości są przeznaczone na sprzedaż do osobnej własności pod warunkiem dalszego wynajmu z możliwością częściowego własnego użytkowania przez właściciela nieruchomości.

Po drugie, dobrzy deweloperzy są w stanie stworzyć wysokiej jakości projekty z określoną koncepcją działalności i usług, co pozytywnie wpływa na sprzedaż nieruchomości w ramach projektu, oferując jednocześnie deweloperom możliwość ewentualnego udziału w branży turystycznej w Alpach. Najważniejsze jest to, że koncepcja ta jest interesująca dla inwestorów końcowych - zainteresowanych kupnem nieruchomości.