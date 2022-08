Rynek PRS w Polsce stoi przed wielką szansą. Choć w porównaniu do rynków europejskich wciąż raczkuje, to teraz ma realne szanse na skokowy rozwój. O perspektywach sektora rozmawiamy z Stanislavem Kubáčkiem, który kieruje w Heimstaden zespołem odpowiedzialnym za przejęcia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i w Niemczech oraz będzie prelegentem Property Forum 2022 (19-20 września, www.propertyforum.pl ).

Wzrasta tempo inwestycji w sektorze instytucjonalnego wynajmu mieszkań, a według prognoz nowych lokali w tej formule będzie przybywać.

Inflacja i wzrost oprocentowania kredytów mieszkaniowych przyspieszy rozwój rynku PRS.

Rynek najmu w Polsce jest zdominowany przez indywidualnych inwestorów, którzy wynajmują mieszkania w różnym standardzie i na różnych warunkach.

Rynek PRS w Polsce potrzebuje ustandaryzowania umowy najmu.

Rynek najmu instytucjonalnego w Polsce przyspiesza i wszystko wskazuje na to, że szybko będzie stawiał coraz śmielsze kroki. Jak wygląda przyszłość tego sektora?

Stan Kubacek, Managing Director, Head of Investment Eastern Europe, Heimstaden: Obserwujemy w Polsce podobny trend jak w dużych miastach europejskich - zwiększony popyt na nowoczesne mieszkania na wynajem. Przede wszystkim generują go młodzi profesjonaliści, studenci, pary, którym zależy na dobrych warunkach mieszkaniowych oraz elastyczności w dopasowaniu do ich zmieniającej się sytuacji zawodowej lub rodzinnej. Jednocześnie zasoby mieszkaniowe są dziś mocno ograniczone. Tempo budowy będzie zależało od warunków planistycznych, dostępności do kapitału dłużnego i własnego oraz otoczenia podatkowego i prawnego.

Mieszkanie na wynajem zamiast własności? Czy taka perspektywa dla rynku mieszkaniowego w Polsce jest realna?

Rynek najmu w Polsce nadal jest niewielki. Dodatkowo jest zdominowany przez indywidualnych inwestorów, którzy wynajmują mieszkania w różnym standardzie i na różnych warunkach - często niekorzystnych dla najemcy. Wierzymy, że apetyt na mieszkania na wynajem będzie rósł, ponieważ młodzi ludzie będą przesuwać w czasie decyzję o zakupie własnego M. Jeśli na pewnym etapie swojego życia zapragną elastyczności (np. aby łatwiej zmieniać pracę), jeśli nie będą chcieli przywiązywać się do konkretnego mieszkania i długoterminowego kredytu hipotecznego tuż po ukończeniu szkoły, to zaczną poszukiwać mieszkań na wynajem.

Wzrost gospodarczy, urbanizacja i zmiana pokoleniowa to długoterminowe czynniki napędzające popyt na mieszkania. Czy wojna na Ukrainie i gwałtowny wzrost rentowności najmu w połączeniu z dwucyfrową inflacją powoduje, że inwestorzy postrzegają mieszkania jako bezpieczną przystań inwestycyjną?

Branża mieszkaniowa okazała się bardzo odporna w tych trudnych czasach (tak jak podczas trwania pandemii Covid). Jednak wysoka inflacja, wzrost cen energii oraz rosnące koszty zadłużenia są wyzwaniem dla nas wszystkich. Jednocześnie musimy pamiętać o naszych najemcach i nie przeciążyć ich domowych budżetów zbyt wysokimi czynszami. Podsumowując, w porównaniu z innymi nieruchomościami i produktami inwestycyjnymi, mieszkania na wynajem znów okazują się bezpieczniejsze, ale wszyscy cierpimy z powodu obecnego kryzysu finansowego, energetycznego i geopolitycznego.

Czy gwałtowny napływ pieniędzy do sektora PRS nie spowoduje wzrostu cen mieszkań i wyższych czynszów?

W Heimstaden możemy porównać sytuację na rynkach mieszkaniowych w dziesięciu krajach, w których jesteśmy obecni. I wniosek jest jasny: niektóre miasta w Europie przyciągają coraz więcej ludzi ze względu na możliwości edukacji, pracy i usług. A jedynym sposobem na utrzymanie cen mieszkań i poziomu czynszów na rozsądnym poziomie jest budowanie więcej. Aby budować więcej, niezbędne są odpowiednie grunty i kapitał. Inwestorzy instytucjonalni mogą zapewnić kapitał. Państwo powinno spróbować usprawnić proces planowania i wydawania zezwoleń. Na obrzeżach polskich miast jest wystarczająco dużo starych przemysłowych terenów poprzemysłowych, które aż proszą się o zabudowę mieszkaniową.

W niektórych miastach dzieje się jednak odwrotnie: gminy i obecni mieszkańcy chcą spowolnić powstawanie nowych inwestycji. To jednak zmniejsza podaż i powoduje jedynie wzrost cen dla nowych mieszkańców.

Jakich regulacji potrzebuje rynek PRS?

Uważamy, że rynek w Polsce skorzystałby na ustandaryzowaniu umowy najmu. Powinna być bardziej przejrzysta i zabezpieczać w równym stopniu obie strony umowy. W Heimstaden proponujemy taki sam zestaw usług wszystkim naszym najemcom i zachęcamy ich do pozostania z nami dłużej. Dbamy, aby terminowo i dokładnie wywiązywać się z naszych zobowiązań w zakresie prac konserwatorskich, rozliczania mediów czy dbania o części wspólne i otoczenie budynków.

PRS to więc młody rynek z dużymi możliwościami, ale jeszcze większymi pułapkami. Jak w Polsce uniknąć błędów Berlina?

Berlin jest wyjątkiem w Europie ze względu na swoją nieszczęśliwą historię w XX wieku. W okresie poprzedzającym rozpad bloku sowieckiego zarówno Wschodni, jak i Zachodni Berlin żyły w państwowej gospodarce planowej i własnościowej. Do dziś 80 proc. berlińczyków mieszka w dużych blokach mieszkalnych, które są własnością gminy lub prywatnych instytucji, które w ostatnich dwudziestu latach wykupiły zasoby mieszkaniowe od gminy lub byłych dużych państwowych zakładów przemysłowych jako mieszkania pracownicze. Warto zwrócić uwagę, że Berlin wciąż ma dziś niższe czynsze niż Warszawa czy Praga, czego berlińczycy nie zauważają.

Berlin, podobnie jak inne miasta, potrzebuje odpowiedzialnych właścicieli, którzy będą inwestować w utrzymanie i renowację energetyczną domów w dłuższej perspektywie. Do tego potrzebne jest ustalenie pewnych i stabilnych zasad między najemcami i właścicielami.

Uważamy, że w Polsce ta obecnie niewielka grupa inwestorów instytucjonalnych powinna wskazać drogę i miarkować się w swoich działaniach. Powinni pokazać, że zależy im na lokatorach, otoczeniu ich nieruchomości oraz środowiskowych i społecznych skutkach ich aktywności. Krótko mówiąc, że zapewniają przyjazne i długoterminowe mieszkania, a nie tylko produkt inwestycyjny dla swoich udziałowców.