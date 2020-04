Atal City Square - aparthotel i mieszkania na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu

Najnowsza wrocławska inwestycja Atal powstaje przy ulicy Pułaskiego, na Przedmieściu Oławskim, w popularnej i rozwijającej się dzielnicy. Pierwsza część osiedla Atal City Square składa się z dwóch ośmiopiętrowych budynków, w których zaprojektowano mieszkania oraz apartamenty inwestycyjne.

W części dedykowanej inwestorom zaprojektowano 124 lokale o metrażach od 19,28 do 39.08 mkw. oraz układach jedno- i dwupokojowych, które pozwolą stworzyć atrakcyjną i dochodową ofertę wynajmu. Istnieje możliwość zakupu nieruchomości na firmę z odliczeniem VAT. Cześć mieszkalna oferuje 232 funkcjonalne i zaprojektowane z myślą o wygodzie przyszłych lokatorów mieszkania o powierzchni od 25,76 do 131,14 mkw. i układach od 1 do 5 pokoi. Do każdego z nich przynależeć będzie ogródek – na parterze – oraz balkon lub przestronny taras – na wyższych kondygnacjach. Na terenie kompleksu powstanie także 10 lokali usługowych.

- Lokalizacja na Przedmieściu Oławskim - w centrum miasta i z wygodnym dostępem do komunikacji miejskiej - sprawia, że Atal City Square to jedna z ciekawszych propozycji na rynku pierwotnym Wrocławia. Projekt przypadnie do gustu osobom, które cenią miejski styl życia. Już na etapie planowania byliśmy przekonani, że położenie kompleksu będzie atrakcyjne zarówno do zamieszkania, jak i wynajmu. Dlatego poza szeroką ofertą mieszkań dla osób, które chcą tu osiąść na stałe, w inwestycji zaprojektowano także lokale dedykowane inwestorom, którzy chcą dobrze ulokować swój kapitał - mówi Angelika Kliś, dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu w Atal.

Z myślą o zmotoryzowanych powstanie podziemny garaż z 263 miejscami postojowymi dla aut i 12 miejscami dla jednośladów oraz 6 naziemnymi miejscami parkingowymi, w tym także przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trosce o komfort przyszłych mieszkańców zadbano o dodatkową przestrzeń do przechowywania - zaplanowano 143 komórki lokatorskie.

Cichobieżne windy, szerokie ciągi piesze oraz estetycznie wykończone części wspólne sprawią, że codzienne funkcjonowanie w przestrzeni kompleksu będzie niezwykle wygodne. Intuicyjny i energooszczędny system oświetleniowy oraz całodobowy monitoring dadzą poczucie bezpieczeństwa, a zielone skwery i miejsca odpoczynku będą tworzyć wspólną przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Nabywcy będą mieli możliwość przekazania opieki nad apartamentami operatorowi, który zadba o efektywne zarządzanie najmem krótko- i średnioterminowym, co przełoży się na maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji.