Atrium z dużymi transakcjami na rynku mieszkań na wynajem

Obie transakcje mają zostać zakończone do pierwszej połowy 2022 r., a wszystkie mieszkania będą gotowe do eksploatacji do końca 2022 r.

Przejęcia stanowią część strategii dywersyfikacji, której celem jest stworzenie do końca 2025 portfela około 5 tys. mieszkań na wynajem.

- Transakcje te stanowią krok naprzód w strategii dywersyfikacji naszego portfolio w sektorze mieszkaniowym na wynajem i wykorzystania możliwości wzrostu, które pozwolą nam nadal dostarczać silne, długie zrównoważonych zwrotów dla naszych akcjonariuszy - komentuje przejęcie Liad Barzilai, dyrektor generalny Atrium Group. - Aktywa, które zapewnią nowoczesne, specjalnie wybudowane obiekty mieszkalne w obszarach o wysokim popycie w Warszawie i Krakowie, są przykładem tego, jak będziemy dążyć do wykorzystania silnych fundamentów makroekonomicznych i trendów urbanizacyjnych w lokalizacjach, w których obecnie brakuje mieszkań dobrej jakości na wynajem.

Obecnie pipeline Atrium zakłada kolejne 4000 jednostek w Polsce. Atrium będzie dalej inwestować w nieruchomości, aby osiągnąć najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju i certyfikat BREEAM.