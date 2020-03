Austriackie Alpy kuszą inwestorów? Gdzie warto zakupić nieruchomość?

Zmiany cen w austriackich Alpach są w dużej mierze wspierane przez rozwój austriackiego rynku nieruchomości - który od dłuższego czasu zalicza się do najbardziej stabilnych w Europie. Ceny nieruchomości w Austrii odnotowały niewielki wzrost nawet w czasie kryzysu na rynku nieruchomości pod koniec ostatniej dekady. W 2018 r. ceny nieruchomości mieszkaniowych w Austrii wzrosły o 6,9 proc. co jest trzecim co do wielkości wzrostem rok do roku od 2000 r.

Najnowsze dostępne dane za trzeci kwartał 2019 r. wskazują na niewielkie spowolnienie wzrostu do

5,2 proc. (źródło: OENB). Szwajcarski bank UBS w swoim przeglądzie “UBS Alpine Property Focus 2019” pokazuje, że ceny „drugich nieruchomości” w austriackich Alpach wzrosły w 2018 roku o 6 proc., podczas gdy we francuskich ośrodkach alpejskich średnio o około 3 proc., w Szwajcarii ceny uległy stagnacji, a we włoskich Dolomitach ceny spadły o 2 proc.

Ogólnie rzecz biorąc, Austria, pomimo szybszych podwyżek cen, nadal korzysta z niższej bazy

cenowej w porównaniu do szwajcarskich i francuskich ośrodków alpejskich. UBS w rankingu

najdroższych regionów alpejskich wymienia tylko dwa austriackie ośrodki - Kitzbűhel i St. Anton/Lech.

Ważnym czynnikiem wzrostu cen nieruchomości w austriackich Alpach jest austriacka strategia rozszerzania i łączenia ośrodków narciarskich. Ceny nieruchomości w nowo przyłączonych obszarach mają tendencję do zbliżania się do cen nieruchomości w kluczowych i centralnych gminach w ramach ośrodka.

Kolejnym czynnikiem są znaczące inwestycje austriackich operatorów ośrodków narciarskich w poprawę jakości i komfortu infrastruktury narciarskiej. Niegdyś standardowe ośrodki narciarskie stają się nowoczesnymi i luksusowymi kurortami.

Jednak być może głównym powodem wzrostu cen, zwłaszcza w najlepszych ośrodkach narciarskich, jest przejście od czystej budowy nowych projektów mieszkaniowych w projekty apart-hotelowe, które są budowane głównie w standardzie 4* i 4* S z udogodnieniami takimi jak recepcja, basen, SPA czy restauracje. Są to, oczywiście, rzeczy, które znacząco wpływają na koszt deweloperów, a tym samym na ostateczną cenę.

Ceny nowych apartamentów narciarskich w Alpach



Firma Rellox monitoruje oferowane ceny w nowym budownictwie mieszkalnym w wybranych ośrodkach narciarskich w Austrii. W 2019 r. najdroższe nowe mieszkania zostały sprzedane w gminie Lech, gdzie ceny były najwyższe zarówno biorąc pod uwagę wartość bezwzględną (2.129 tys. euro), jak i w przeliczeniu na mkw. (16 978 euro za mkw).