Austriacy wybudują we Wrocławiu akademik z ponad 500 pokojami i zielonymi tarasami na dachach

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego – 20 lipca 2022 r. oficjalnie rozpoczęto nową inwestycję we Wrocławiu.

Dom studencki MILESTONE Student Living wybudowany zostanie przy ul. Fabrycznej 22, w pobliżu Wrocławskiego Parku Biznesu i Wyższej Szkoły Bankowej.

To kolejna, wrocławska inwestycja austriackiego dewelopera Value One oraz jego strategicznego partnera – firmy Nuveen Real Estate.

Nowoczesny dom studencki MILESTONE Student Living będzie przeznaczony dla ponad 500 osób. W budynku znajdzie się m.in. supermarket, siłownia, pokój muzyczny i strefa do wspólnej nauki. Dużą atrakcją dla mieszkańców akademika będą też z pewnością zielone tarasy na najwyższych kondygnacjach budynku.

– Studenci, którzy przyjeżdżają tu z całego świata, to ogromna wartość dla rozwoju wrocławskich środowisk biznesu, nauki i kultury. Są bardzo świadomi tego, że miejsce, w którym mieszkają wpływa na sposób ich życia. Jestem pewien, że szeroki dostęp do infrastruktury rowerowej, zielonych stref i wielu innych przyjaznych udogodnień w budowanym obiekcie, wpłynie pozytywnie na każdą sferę ich życia. Cieszy mnie też, że nowa inwestycja powstanie tuż obok Trasy Autobusowo-Tramwajowej, która zapewni studentom szybki i wygodny dojazd do serca Wrocławia – mówi Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia.

W nowoczesnym domu studenckim znajdzie się podziemny parking dla samochodów i prawie 140 rowerów. Studenci będą mogli bez przeszkód przemieszać się jednośladami wokół akademika, ponieważ inwestor zadba o budowę ścieżek. Na parterze domu znajdą się natomiast: supermarket, kawiarnia, siłownia, pralnia, pokój muzyczny i strefa do wspólnej nauki. Sporą atrakcję inwestor planuje dla studentów na najwyższych kondygnacjach budynku – powstanie tam strefa chillout w formie zielonych tarasów z kwiatami, krzewami i małymi drzewami.

– MILESTONE Student Living będzie wyjątkowym miejscem na mapie Wrocławia. Dom studenta został zaprojektowany jako designerskie, ale przede wszystkim przyjazne i wygodne miejsce do życia. Architektura i funkcjonalność zastosowanych w budynku rozwiązań, zapewnią studentom poczucie domowego komfortu - mówi Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO, generalnego wykonawcy inwestycji - To kolejna tego typu inwestycja DORACO. Nasze doświadczenia potwierdzają, że obecnie studenci cenią sobie miejsca, w których mogą poczuć się tak dobrze jak w domu.

Studenci cenią sobie lokalizację

Budynek przy ulicy Fabrycznej to już druga inwestycja realizowana dla MILESTONE Student Living, firmy zarządzającej domami studenckimi w całej Europie. Pierwszy obiekt MILESTONE Wrocław Ołbin znajduje się przy ulicy Bolesława Prusa 9, niedaleko Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jesienią tego roku planowane jest zakończenie jego przebudowy. Po zakończeniu wszystkich prac będzie mogło w nim zamieszkać 335 osób. Tereny wspólne mają łączną powierzchnię 4 390 metrów kwadratowych.

Według raportu Antal, we Wrocławiu rocznie kształci się 110 000 osób na 25 uczelniach wyższych. Naturalnym efektem takiej liczby studentów jest duże zainteresowanie mieszkaniami w dogodnych lokalizacjach. Dom studencki przy ulicy Fabrycznej znajdzie się w sąsiedztwie Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższej Szkoły Humanistycznej. Dodatkowym atutem jest bliskość Starego Miasta, na którym funkcjonują różne wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego.

Za wyjątkowym projektem obiektu przy ulicy Fabrycznej 22 stoi biuro projektowe Kuryłowicz & Associates Wrocław. Inwestycję finansuje deweloper Value One we współpracy z jednym z największych zarządców inwestycyjnych na świecie - Nuveen Real Estate.

Projekt MILESTONE Student Living nabiera tempa, a my kontynuujemy naszą strategię na rynkach w całej Europie. Polska jest jednym z naszych głównych obszarów zainteresowania nowymi inwestycjami – wyjaśnia dr Andreas Köttl, CEO Value One.

– Naszym celem jest bycie jednym z wiodących dostawców usług mieszkaniowych w Europie i w firmie Nuveen mamy świetnego partnera do kontynuowania naszej wizji.

Przy obu nowych projektach Value One współpracuje z doświadczonym deweloperem AKRON Polska oraz z Korporacją Budowlaną DORACO w roli generalnego wykonawcy. Inwestycje we Wrocławiu to dla Value One pierwszy krok - w najbliższych latach stawia on sobie za cel dalszy rozwój na polskim rynku.