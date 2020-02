Baltic Park 2 Pogorzelica: apartamenty wakacyjne tuż przy plaży

Baltic Park 2 to kompleks apartamentów wakacyjnych, położonych nad Bałtykiem w miejscowości Pogorzelica. Projekt realizuje Master House.

Inwestycja Baltic Park 2 Pogorzelica powstaje w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 9.

Projekt jest w trakcie budowy. Planowany termin oddania do użytkowania przypada na 2 kw. 2020 roku.

Cała inwestycja zakłada budowę 3 budynków wielorodzinnych. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie 114 apartamentów, o pow. od 26 mkw. do 78 mkw. Każdy z apartamentów będzie posiadał balkon lub taras (do 17 mkw), a lokale zlokalizowane na parterze ogródki (do 136 mkw).

Na terenie osiedla zaplanowano 114 miejsc parkingowych naziemnych.