Banki tną oprocentowanie lokat

Jak podaje HRE Investments, póki co bez większych zmian przetrwały oferty lokat, dzięki którym nowi klienci jednorazowo mogą na względnie krótki okres złożyć relatywnie niewielki depozyt. Jest to przede wszystkim oferta, która ma skusić klientów do poznania danego banku, jego serwisu transakcyjnego, jakości obsługi i samej oferty.

Niezmiennie ponad 4 proc. pozwalają więc zarobić promocyjne depozyty w Nest Banku i Millennium. Trochę mniej nowym klientom oferują w ramach promocji Idea, mBank i Getin Noble. W większości przypadków mówimy tu o depozytach, które można założyć na relatywnie krótki okres i niewielkie

kwoty. Stąd też pewnie większość banków uznała póki co, że cięcia oprocentowania w tym segmencie nie dałyby nadmiernych oszczędności.