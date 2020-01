Baseny i sauny w apartamentowcu Wyspa Solna w Kołobrzegu

Realizowana w atrakcyjnej części Kołobrzegu inwestycja Wyspa Solna cieszy się dużą popularnością wśród kupujących. Duży wybór niewielkich mieszkań powoduje, że to dobry projekt pod kupno inwestycyjne. Obecnie z przekazanych do sprzedaży 104 mieszkań w drugim etapie osiedla w ofercie pozostało 50 lokali. Osiedle będzie posiadało szereg udogodnień m.in. basen, strefę saun oraz meeting room ze strefą lunch’ową. Oddanie do użytkowania etapu zaplanowano na IV kwartał 2020 r.

- Wyspa Solna to miejsce stworzone dla osób, które chcą wykorzystać czas spędzony w Kołobrzegu, letniej stolicy Polski, do maksimum. Bogate zaplecze udogodnień, komfortowe mieszkania, przemyślany, nowoczesny projekt oraz atrakcyjna lokalizacja nieopodal portu jachtowego w samym sercu Kołobrzegu to czynniki, które wyróżniają inwestycję na tle okolicznej zabudowy. To doskonała propozycja zarówno dla osób, które poszukują nieruchomości w kurorcie na użytek własny, jak i dla tych, którzy chcą zainwestować i zarabiać na wynajmie zakupionego lokalu turystom licznie odwiedzającym Kołobrzeg – mówi Adrian Kornas, prezes zarządu Wyspa Solna.

Inwestycja Wyspa Solna to nowoczesny kompleks mieszkalny realizowany w sercu malowniczego Kołobrzegu. W ramach zespołu pięciu 7 piętrowych budynków powstanie łącznie 407 mieszkań. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych osiągnie 20 470 mkw. Pierwszy etap inwestycji, obejmujący 50 mieszkań z budynku „F”, został już wybudowany i w 100 proc. sprzedany.



Obecnie w ofercie znajdują się lokale realizowane w ramach drugiego etapu osiedla – budynku „E”, w którym powstaną 104 mieszkania. Właścicieli znalazła już ponad połowa z nich. Obecnie dostępne są niewielkie lokale 1-, 2- oraz 3 - pokojowe o powierzchniach od 29 do 59 mkw. Ich ceny mieszczą się w przedziale od ok. 250 tys. do ok. 700 tys. zł. Budynek będzie składał się z 8 kondygnacji naziemnych oraz 2 podziemnych. Każdy z lokali będzie wyposażony w przestronny balkon lub w przypadku mieszkań położonych na parterze – prywatny ogródek. Te położone z kolei na najwyższych piętrach będą posiadały duże, przeszklone tarasy o powierzchni do 104 mkw. W budynku znajdą się również: garaż podziemny oraz komórki lokatorskie. Prace budowlane obejmujące drugi etap inwestycji rozpoczęły się w lipcu 2019 r. Podmiotem odpowiedzialnym za generalne wykonawstwo w obiekcie jest warszawska spółka Silvernix Sp. z o.o. z grupy Damax.



Inwestycja jest zlokalizowana w spokojnej, pełnej zieleni okolicy na Wyspie Solnej, między Kanałem Drzewnym a rzeką Parsętą. Zaledwie krótki spacer dzieli osiedle od piaszczystej plaży oraz Portu Jachtowego. Jednocześnie lokalizacja zapewnia bliskość centrum miasta z jego licznymi atrakcjami. Ze względu na ograniczoną ilość działek budowlanych w okolicy, to jedna z ostatnich nowych inwestycji realizowanych w tak atrakcyjnej części Kołobrzegu.



Osiedle będzie charakteryzowało się wysokim standardem, o którym świadczyć będą m.in. prestiżowe udogodnienia. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczono m.in. całodobową recepcję. O dobrą kondycję fizyczną będzie można zadbać w salach fitness, na zadaszonym basenie o powierzchni 50 mkw. oraz na siłowni zewnętrznej. Relaks zapewni obecność gabinetu SPA oraz sauny. Wyjątkowym atutem będzie także strefa lunchowa z cateringiem/możliwością zamówienia posiłku, w której będzie można skosztować świeżych potraw i aromatycznej kawy. Na terenie inwestycji zaplanowano liczne nasadzenia roślinności charakterystycznej dla rejonów nadbałtyckich. Odpoczynek na świeżym powietrzu zagwarantują ażurowe pergole. Dla najmłodszych mieszkańców zaprojektowano plac zabaw w centralnej części kompleksu. Na terenie osiedla zaplanowano łącznie 564 miejsca parkingowe (zlokalizowane w garażu podziemnym oraz miejsca postojowe naziemne).