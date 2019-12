Będą mieszkania z potencjałem inwestycyjnym na gdańskiej Morenie

Locuss Group wygrało przetarg na nieruchomość na gdańskiej Morenie. Chodzi o działkę budowlaną przy ulicy Myśliwskiej 24-26. Docelowo powstanie tam kilkadziesiąt nowych mieszkań. Będzie to dopełnienie osiedla Migowskie Tarasy, ale w nowej odsłonie.

- Oczywiście nie chcemy radykalnie zmieniać charakteru tego miejsca. Zależy nam, aby utrzymać kameralność tej lokalizacji, ale jednocześnie chcemy nadać jej nową jakość. Teraz przed nami ciężka praca przy przygotowaniu samej inwestycji i jej realizacji - mówi Patryk Połomski, prezes Tritum Group, której częścią jest Locuss Group.

Chodzi m.in. o wszystkie formalności, ale również takie zaplanowanie prac, aby były one jak najmniej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Sama inwestycja ma „uzupełnić” zabudowaną już część ul. Myśliwskiej. Docelowo powstanie tam około 70 nowych mieszkań - od jednego do pięciu pokoi, od około 30 do ponad 100 mkw.

Nowe budynki mają się jednak różnić od istniejących już domów. Mają mieć m.in. nową, bardziej nowoczesną elewację, która ociepli okolicę i sprawi, że będzie bardziej przyjazna.

Inwestycja jest bardzo atrakcyjnie położona - m.in. kilka minut od przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Galerii Morena, a także kilkanaście od centrum Gdańska.

Budowa ma ruszyć na przełomie I i II kwartału 2020 roku.