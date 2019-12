Catella kupuje w Krakowie mieszkania na wynajem i akademik

Fundusz mieszkaniowy Catella European Residential Fund (CER) zakupił od amerykańskiej firmy deweloperskiej Hines projekt w Centrum Krakowa, przeznaczony na wynajem. Obejmuje on nowoczesne apartamenty oraz pokoje dla studentów w prywatnym akademiku. Kwota transakcji to 20 mln euro.

- Trzecia inwestycja Catella w Polsce i pierwsza realizowana poza terenem Warszawy przyczyni się do dalszej dywersyfikacji CER na terenie Europy, w wyniku której łączna wartość zarządzanych aktywów osiągnie obecnie 1.5 mld euro. Kraków, drugie co do wielkości miasto w Polsce, to nie tylko atrakcja turystyczna, ale również miejsce dynamicznego rozwoju, budzące coraz większe zainteresowanie inwestorów z sektora outsourcingu procesów biznesowych. Spółki BPO wynajmują ponad pół miliona metrów kwadratowych powierzchni biurowych w Krakowie - poinformowała Viktoria Hoffmann, doradca ds. inwestycji dla Catella European Residential.



Trio Kraków – apartamenty na wynajem i prywatny dom studencki

Inwestycja to 154 apartamenty usytuowane w dwóch nowocześnie zaprojektowanych budynkach i 139 mieszkań w prywatnym domu studenckim. Kompleks ten będzie działał pod nazwą „Trio Kraków”. Zarządzać nim będzie spółka Catella Residential Investment Management (CRIM) z Berlina oraz Catella Real Estate AG (CREAG). Stanowią one część nowej inwestycji deweloperskiej w sektorze mieszkaniowym realizowanej przez Hines w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta i Rynku.



Apartamenty mieszkalne i mieszkania studencie charakteryzuje nowoczesna architektura z dużymi oknami, balkonami i tarasami. Nowe inwestycje są w pełni ukończone i częściowo wyposażone. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do swoich nowych mieszkań w styczniu 2020 roku.



- Kraków to jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce, które przyciąga młodych ludzi z całego kraju i państw sąsiednich, pragnących tu studiować i pracować. Miasto posiada jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce i oferuje coraz większą liczbę miejsc pracy w sektorze BPO, co jeszcze bardziej przyczynia się do jego atrakcyjności" – powiedział Dariusz Węglicki DaWeg Asset Management Catella Residential Investment Management Partner na Polskę.