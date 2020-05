Ceny mieszkań nie spadną. To opłacalny moment na inwestycję

Nie było bańki spekulacyjnej

Z danych portalu Gratka.pl wynika, że wahania w perspektywie ostatniego miesiąca to od -2 proc. do +2 proc. Podobne wnioski można wyciągnąć z najnowszego raportu Bankiera i Otodom: zmiany cen są niewielkie. Eksperci rynku mieszkaniowego utrzymują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy można spodziewać się zmian maksymalnie do 5 proc. (zarówno w górę, jak i w dół). Co istotne, obecnie nie mamy do czynienia z bańką spekulacyjną - stąd nie ma też uzasadnienia dla ewentualnego spadku cen.

Popyt się utrzymuje

Choć pierwsze tygodnie były dla wszystkich czasem oswajania się z nową rzeczywistością, powoli zaczynamy funkcjonować normalnie. Wciąż ci, którzy planowali zmianę mieszkania np. ze względu na powiększenie rodziny chcą to zrobić. Podobnie inwestorzy nie porzucają swoich zamierzeń – tym bardziej, że spora część z nich dokonuje transakcji gotówkowych i chce jak najszybciej ulokować kapitał, mając na uwadze obecną inflację. Popyt na mieszkania utrzymuje się - zmienia się natomiast sposób szukania nieruchomości. Co to oznacza?

Wielu deweloperów przeszło tymczasowo na pracę zdalną, umożliwiając zainteresowanym kompleksową obsługę przez telefon czy maila. Klienci przystosowali się do tej rzeczywistości stosunkowo szybko. Z danych Google wynika jednak, że już od pierwszej połowy kwietnia liczba zapytań w internecie o nieruchomości wzrosła. Tyczy się to zarówno mieszkań w ujęciu ogólnym, jak i fraz „mieszkania Wrocław”, „mieszkania Warszawa” itd. Czego dokładnie szukają przyszli nabywcy?

Szukamy większych mieszkań

- Obecna sytuacja sprawiła, że zaczynamy inaczej myśleć o przestrzeni, w której żyjemy. Przestrzeń to właściwie słowo klucz, bowiem coraz więcej osób skłania się ku poszukiwaniom większych metraży, często zwracają uwagę na lokale z ogródkiem lub balkonem. Posiadanie własnego miejsca do relaksu na świeżym powietrzu stało się ogromnym atutem. Od lat budujemy inwestycje, w których znajdują się ogródki, balkony lub przestronne tarasy. Obecnie posiadanie własnej przestrzeni rekreacyjnej stało się niemal standardem. Takie oferty cieszą się największym zainteresowaniem - mówi Tomasz Bednarek, pracownik wrocławskiego dewelopera WPBM Mój Dom.