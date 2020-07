Citybreak po polsku. Top polskich miast na krótki wypad

City break, czyli krótki, najczęściej weekendowy wypad do jednego z popularnych miast, to świetna alternatywa dla dłuższego urlopu. W aktualnych warunkach ta forma wydaje się szczególnie atrakcyjna. Z danych portalu prezentmarzen.com wynika, że w te wakacje nawet 70 proc. osób planuje w ten sposób spędzić co najmniej jeden weekend i to w granicach naszego kraju. Analiza CBRE wskazuje, że polskie miasta z najbardziej rozbudowaną i atrakcyjną ofertą hotelowo-gastronomiczną to Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław i Poznań. W sumie w tych miejscach dostępnych jest niemal 50 tys. pokoi hotelowych.

- Turystyka i gastronomia to branże, które były wyjątkowo narażone na konsekwencje epidemii koronawirusa. Na szczęście po decyzji o stopniowym odmrażaniu gospodarki, negatywny trend zaczął się odwracać. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już w maju koniunktura w sektorze zakwaterowanie i gastronomia poprawiła się w niemal wszystkich województwach w Polsce. Dodatkowo, właśnie rozpoczęty sezon wakacyjny, podobnie jak w poprzednich latach, rozgrzeje turystykę i gastronomię, choć pewnie nie tak mocno jak wcześniej. Zyskają zarówno największe miasta, bo właśnie tam chętnie wybierają się nasi rodacy na weekendowe wypady, jak i mniejsze miejscowości turystyczne, gdzie udadzą się osoby poszukujące chwili wytchnienia od miejskiego zgiełku – mówi Agata Czarnecka, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w CBRE.

Rozwinięta baza noclegowa polskich miast

Z sondażu portalu prezentmarzen.com wynika, że city break postrzegany jest przez Polaków pozytywnie. Co czwarty z nas uważa go za świetną okazję do zwiedzania miast, a co piąty widzi w nim alternatywę dla dłuższego urlopu. W związku z wciąż aktualnym zagrożeniem związanym z koronawirusem, takie krótkie wypady staną się jeszcze popularniejsze. Na celowniku naszych rodaków na pewno znajdą się najpopularniejsze miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław i Poznań. W tych miejscach turyści mają do dyspozycji rozbudowaną bazę noclegową. Z analizy CBRE wynika, że tylko w stolicy znajduje się 159 hoteli, które dysponują łącznie prawie 20 tys. pokoi. W Krakowie, hoteli jest jeszcze więcej, bo aż 202, są one natomiast mniejsze i oferują niecałe 12 tys. pokoi. Baza hotelowa w pozostałych miastach spada poniżej setki i wynosi odpowiednio: 97 hoteli w Trójmieście (7,7 tys. pokoi), 57 hoteli we Wrocławiu (5,8 tys. pokoi) oraz 48 hoteli w Poznaniu (niemal 4 tys. pokoi).

Zjedz i wypij, czyli oferta gastronomiczna

Kolacja czy obiad w restauracji albo drinki w modnym barze to często stały element weekendowego wypadu do miasta. Oferta w tym zakresie najczęściej nie zawodzi. W 2018 roku, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod względem oferty gastronomicznej dominowało województwo mazowieckie. Turyści mogli wybierać z ponad 5 tys. miejsc, w tym prawie 1,1 tys. restauracji, 1,4 tys. barów, 562 stołówek oraz 2,3 tys. placówek gastronomicznych (to m.in. smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety w kinie czy na stadionie). Na drugim miejscu znajduje się Małopolska, ale tutaj oferta gastronomiczna jest niemal trzykrotnie mniejsza niż w stolicy i wynosi 1,8 tys. – turyści zjedzą w 596 restauracjach, 154 stołówkach i 638 punktach gastronomicznych, a drinki wypiją w 456 barach. Na ostatnim miejscu podium znajduje się województwo dolnośląskie z ponad 1,7 tys. miejsc, gdzie 480 to restauracje, 852 to bary, 154 to stołówki, a 298 to punkty gastronomiczne. W województwie pomorskim baza gastronomiczna nieco ponad 1,3 tys. miejsc, a w wielkopolskim jest skromniejsza i nie przekracza 1 tys. (dokładnie 990 miejsc).